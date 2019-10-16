Более двух с половиной тысяч заявок уже поступило от жителей СО на конкурс «Лидеры России 2020»

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2541 заявок от жителей Самарской области поступило на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020». Об этом сообщил генеральный директор АНО«Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент, – отмечает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций».Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.Победителями конкурса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участников.Конкурс состоит из следующих этапов:Этап 1: онлайн-регистрация участников: 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.).Этап 4: суперфинал (март-апрель 2020 г.), передает пресс-служба облправительства.