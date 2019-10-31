Более 7 тысяч заявок подали студенты Самарской области на олимпиаду «Я — профессионал»
31 октября 2019 15:08
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В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям – от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.
По словам руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамара, в этом году темпы прироста регистраций на проект более высокие, чем в прошлом: «У этого две основные причины: во-первых, у участников выросло доверие к проекту, так как они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята. Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, «Транспорт» и «Медико- профилактическое дело». Самыми популярными же направлениями у студентов Самарской области стали «Математика» (317), «Программирование и информационные технологии» (307), «Физика» (272), «Экономика» (253) и «Психология» (252)», – сказала Валерия Касамара.
«Что касается вузов, то на сегодняшний день наибольшую активность проявляют студенты СамГУПС (2466 заявок), ПГУТИ (1992), Самарского университета (1256) и СГТУ (1211)», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.
Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени.
Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Участники олимпиады, прошедшие на
заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»), передает пресс-служба облправительства.
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