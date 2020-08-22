Более 8 тысяч порций полевой каши планируют приготовить военные повара на МВТФ «Армия-2020» под Самарой

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На территории форума будут функционировать две полевые автомобильные кухни ПАК-200М3 на базе автомобиля КамАЗ и прицепно-блочная кухня КПБМ, на которых военные повара приготовят свыше 300 килограмм гречневой каши с мясом, более 1 тонны чая и 200 килограмм хлеба, испеченного на полевых хлебопекарнях. Еда будет приготовлена с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а посетители форума будут ее получать в одноразовую пластиковую посуду.В Самарской области МВТФ «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу, передает пресс-служба ЦВО.