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Орденов, медалей, почетных знаков и званий удостоился 41 человек.
Более 40 жителей региона получили государственные награды
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Новости /  Общество /  Социум  

Более 40 жителей региона получили государственные награды

27 декабря 2019 18:02
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Орденов, медалей, почетных знаков и званий удостоился 41 человек.
В пятницу, 27 декабря, в преддверии новогодних праздников, губернатор Дмитрий Азаров по традиции вручили жителям области государственные и региональные награды. Орденов, медалей, почетных знаков и званий удостоился 41 человек – это работники авиационно-космического комплекса, спасатели, аграрии, работники образования, культуры, спортсмены, муниципальные служащие.

«Благодаря вашему добросовестному труду, активности, неравнодушию наша страна становится сильнее, а Самарская область вновь обретает статус лидера, – отметил Дмитрий Азаров. – То, что мы намечали два года назад, формируя стратегию развития региона, сегодня воплощается в жизнь».

Губернатор напомнил, что по указу Президента страны Владимира Путина была проведена оценка социально-экономического развития всех субъектов России за 2018-2019 годы. По ее результатам Самарская область стала одним из лидеров регионального развития в стране и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе.

Кроме того, губерния значится в числе лучших регионов по реализации национальных проектов. «Все эти достижения – наша общая заслуга и заслуга лично каждого из вас, поскольку именно вы закладываете прочный фундамент для наших сегодняшних и будущих успехов, создаете основу для дальнейшего развития и процветания региона», – отметил Дмитрий Азаров.

Среди награждаемых почти половина трудится в Ракетно-космическом центре «Прогресс». Так, фрезеровщик Николай Киселев и токарь Петр Петров получили Орден Дружбы, главный конструктор изделия Алексей Смородин и главный конструктор- начальник отделения Олег Лагно получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Заместитель генерального конструктора Сергей Волков получил медаль за «Заслуги в освоении космоса». Такой же награды удостоились изолировщик Людмила Котова и токарь-револьверщик Екатерина Кривошеева.

«Уходящий год был для нашего предприятия плодотворным. Мы обеспечили 18 успешных пусков. Учитывая, что во всем мире их произошло около ста, одна пятая часть приходится на долю нашего предприятия. Кроме того, мы завершили испытания легкой ракеты, а также закончили летно-конструкторские испытания на космодроме «Восточный», – говорит Сергей Волков. На предприятие он пришел 19 лет назад простым инженером, а теперь курирует всю работу со средствами выведения космических аппаратов. «Помню, как присутствовал на первых в своей жизни запусках, как волновался и переживал за то, чтобы ракета отработала достойно, – рассказывает заместитель генерального конструктора. – Со временем пришло спокойствие и уверенность, в том, что мы обязательно полетим».

Ведущий инженер РКЦ Игорь Календа напомнил, что уходящий год богат на знаменательные даты: 125 лет со дня основания предприятия, 100 лет со дня рождения легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова и 60-летие Центрального специализированного конструкторского бюро. «Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и главы Самары Елены Владимировны Лапушкиной в городе прошли уникальные мероприятия, посвященные этим датам», – сказал инженер.

В Год Театра актер Самарского театра драмы Федор Степаненко теперь носит звание Заслуженного артиста Самарской области. «Для меня это очень неожиданно, – признается актер. – Наше дело выходить на сцену и радовать зрителя. А когда получаешь такую награду – это большая честь. Значит 21 год в театре прожит не зря». Стать актером Федор решил глядя на отца, который всю жизнь прослужил в театре. «Помню, как в одиннадцатом классе педагоги четко сказали мне, у тебя два варианта: либо английский язык, либо сцена. Я пошел по стопам отца, и счастлив, что сделал этот выбор».

Для Андрея Воробьева 27 декабря запомнится надолго: звание «Заслуженный спасатель Самарской области» он получает в свой профессиональный праздник. «Я работал в ГУ МВД и ГУ МЧС, много лет занимался спасением людей, а потом возглавил реготделение общественной организации «Российский союз спасателей», – поделился Андрей Воробьев. Сегодня все свое время он посвящает работе с детьми и молодежью. «У нашего союза есть детское крыло, общественная детско-юношеская организация «Школа безопасности». В ее рамках мы проводим патриотические уроки, учим ребят оказывать первую помощь, оказываем содействие в проведении соревнований», – отметил спасатель.

Четверо человек были отмечены за работу в местном самоуправлении. Первый заместитель главы Отрадного Оксана Зеленская поблагодарила Главу региона за внимание к малым населенным пунктам. «Власти понимают, что в губернии есть не только столица, но и маленькие городки, и моногорода. И очень здорово, что в последние два года вкладывается много сил и средств, чтобы жизнь в этих городах была комфортной», – сказала она.

После награждения глава региона еще раз поблагодарил собравшихся за благородный труд и пожелал успехов в наступающем году, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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