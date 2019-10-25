Более 200 жителям Самарской области вручены знаки отличия ГТО
25 октября 2019 14:15
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Комплекс ГТО был возрожден в 2014 году согласно Указу Президента РФ Владимира Путина. Сегодня развитие движения ГТО входит в задачи реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного главой государства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что ГТО – важный шаг в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», цель ГТО – привлечение людей к систематическим занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, воспитание сильного молодого поколения.
Сегодня к движению ГТО присоединились 160 тысяч жителей Самарской области (зарегистрировались в электронной системе). Более 87 тыс. человек уже приступили к выполнению испытаний. Из них на золотой знак выполнили 13,3 тыс. человек, на серебряный – 11 тыс., на бронзовый – 5,5 тыс.
По инициативе министерства спорта Самарской области регулярно проводятся мероприятия по торжественному вручению знаков отличия жителям региона, очередное из них состоялось 24 октября. Впервые вручение знаков ГТО проводилось в музейно-выставочном центре «Самара космическая». Здесь чествовали самарцев в возрасте от 6 до 29 лет (I – VI возрастные ступени), успешно выполнивших нормативы в этом году. Среди них самарец Михаил Богданов, занимающийся спортивным туризмом и альпинизмом. Весной этого года он совершал восхождения на вершину Тубкаль в Атласских горах (Марокко) и гору Эльбрус, взяв с собой флаг ГТО. «Это уже второй мой золотой знак, новая возрастная группа. ГТО меня заинтересовал друг, который работает учителем физкультуры. Он сказал: «Сможешь выполнить то? Давай, попробуй». Ради интереса стал готовиться, смог пройти тестирование на золото. Второй раз – уже самому захотелось, загорелся темой ГТО. Нельзя в один момент встать с дивана и пройти все тесты. Нужна серьезная подготовка. Даже мне, человеку спортивному, пришлось непросто. Поэтому ГТО – это такой стимул и мотивация улучшать свою физическую форму, быть в тонусе», – отметил Михаил Богданов.
Свои первые знаки отличия ГТО получили отец и сын Трофимовы. «Даниле в школе рассказали про ГТО, и он захотел пройти тесты. Мой сын занимается дзюдо, спорт любит. А я тоже решил не отставать. Посмотрели свои нормативы, готовились вместе. Когда проходили тестирование, конечно, поддерживали друг друга. Помню, сдавал бег, так сын следил за временем и кричал «Пап, давай–давай, поднажми, во время нужно попасть!», – рассказал Алексей Трофимов.
Среди почетных гостей мероприятия, которые принимали участие во вручении знаков ГТО, были известные самарские спортсмены: Татьяна Бибик (мастер спорта России международного класса по бадминтону), Ольга Крюкова (мастер спорта России по самбо и дзюдо), Мария Персидская (мастер спорта России международного класса по дзюдо), Наталья Перминова (мастер спорта России международного класса по бадминтону). Также присутствовал заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», мастер спорта СССР, посол комплекса ГТО в Самарской области Валерьян Панфилов. «Возрождение и продвижение ГТО – это правильная инициатива. Подготовка к тестам дает всестороннее физическое развитие, особенно это важно для молодежи. Да и людям старшего поколения тоже нужно двигаться, заботиться о своем здоровье. Поэтому я призываю всех самарцев присоединяться к движению, тренироваться, получать знаки отличия».
«Комплекс ГТО – это часть федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он позволяет привлекать к занятиям спортом людей всех возрастов – от дошколят до жителей старшего поколения. У нас проводятся различные мероприятия, фестивали, акции ГТО, работают центры тестирования. Сегодня любой желающий может зарегистрироваться на сайте комплекса – это первый шаг», – говорит руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин, передает пресс-служба облправительства.
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