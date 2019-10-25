Более 200 жителям Самарской области вручены знаки отличия ГТО

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Комплекс ГТО был возрожден в 2014 году согласно Указу Президента РФ. Сегодня развитие движения ГТО входит в задачи реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного главой государства. Губернатор Самарской областиотмечал, что ГТО – важный шаг в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», цель ГТО – привлечение людей к систематическим занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, воспитание сильного молодого поколения.Сегодня к движению ГТО присоединились 160 тысяч жителей Самарской области (зарегистрировались в электронной системе). Более 87 тыс. человек уже приступили к выполнению испытаний. Из них на золотой знак выполнили 13,3 тыс. человек, на серебряный – 11 тыс., на бронзовый – 5,5 тыс.По инициативе министерства спорта Самарской области регулярно проводятся мероприятия по торжественному вручению знаков отличия жителям региона, очередное из них состоялось 24 октября. Впервые вручение знаков ГТО проводилось в музейно-выставочном центре «Самара космическая». Здесь чествовали самарцев в возрасте от 6 до 29 лет (I – VI возрастные ступени), успешно выполнивших нормативы в этом году. Среди них самарец, занимающийся спортивным туризмом и альпинизмом. Весной этого года он совершал восхождения на вершину Тубкаль в Атласских горах (Марокко) и гору Эльбрус, взяв с собой флаг ГТО. «Это уже второй мой золотой знак, новая возрастная группа. ГТО меня заинтересовал друг, который работает учителем физкультуры. Он сказал: «Сможешь выполнить то? Давай, попробуй». Ради интереса стал готовиться, смог пройти тестирование на золото. Второй раз – уже самому захотелось, загорелся темой ГТО. Нельзя в один момент встать с дивана и пройти все тесты. Нужна серьезная подготовка. Даже мне, человеку спортивному, пришлось непросто. Поэтому ГТО – это такой стимул и мотивация улучшать свою физическую форму, быть в тонусе», – отметил Михаил Богданов.Свои первые знаки отличия ГТО получили отец и сын Трофимовы. «Даниле в школе рассказали про ГТО, и он захотел пройти тесты. Мой сын занимается дзюдо, спорт любит. А я тоже решил не отставать. Посмотрели свои нормативы, готовились вместе. Когда проходили тестирование, конечно, поддерживали друг друга. Помню, сдавал бег, так сын следил за временем и кричал «Пап, давай–давай, поднажми, во время нужно попасть!», – рассказалСреди почетных гостей мероприятия, которые принимали участие во вручении знаков ГТО, были известные самарские спортсмены:(мастер спорта России международного класса по бадминтону), Ольга Крюкова (мастер спорта России по самбо и дзюдо),я (мастер спорта России международного класса по дзюдо),(мастер спорта России международного класса по бадминтону). Также присутствовал заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», мастер спорта СССР, посол комплекса ГТО в Самарской области. «Возрождение и продвижение ГТО – это правильная инициатива. Подготовка к тестам дает всестороннее физическое развитие, особенно это важно для молодежи. Да и людям старшего поколения тоже нужно двигаться, заботиться о своем здоровье. Поэтому я призываю всех самарцев присоединяться к движению, тренироваться, получать знаки отличия».«Комплекс ГТО – это часть федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он позволяет привлекать к занятиям спортом людей всех возрастов – от дошколят до жителей старшего поколения. У нас проводятся различные мероприятия, фестивали, акции ГТО, работают центры тестирования. Сегодня любой желающий может зарегистрироваться на сайте комплекса – это первый шаг», – говорит руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин, передает пресс-служба облправительства.