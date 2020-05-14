Более 600 сотрудников ФСИН заразились коронавирусом за время эпидемии
14 мая 2020 14:22
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— Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания CoViD-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145 случаев. При этом выздоровело 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, — сообщила пресс-служба ФСИН.
Согласно данным ведомства, за две недели произошёл двукратный рост числа заболевших сотрудников, в три раза увеличилось количество заболевших заключённых. Однако, как отметили представители ФСИН, вдвое выросло и количество проведённых тестов на выявление заболевания. По данным на 13 мая, в учреждениях ФСИН провели более 35 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, из которых примерно 14 тысяч проведены в лабораториях ведомства.
Фото: ТАСС / Пресс-служба ФСИН России
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