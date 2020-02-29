Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Омики» уже курсируют по реке.
В Самаре открыли пассажирскую навигацию по Волге
Он скончался на 61-м году жизни.
Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту.
В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране
Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы.
Более 150 ростовых кукол-участниц конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» украсили площадь Куйбышева
США и "Талибан"* подписали мирное соглашение
После матча с
Денис Попович: На "Самара Арене" надо побеждать – здесь наши болельщики, наш дом
Таким образом власти планируют бороться с проблемой пробок.
Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург
Помочь может соленая или пряная еда, которая ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему.
Врач назвал простые способы нормализовать давление при гипотонии
сегодня  Суббота, 29 февраля, 22:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/02:
USD 66.99
1.38
EUR 73.72
2.07
Новости /  Общество /  Социум  

Более 150 ростовых кукол-участниц конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» украсили площадь Куйбышева

29 февраля 2020 18:47
146
Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы.
В субботу, 29 февраля, на площади имени В.В.Куйбышева состоялось подведение итогов конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». Жюри определило победителей конкурса - по 3 победителя в каждой номинации.

Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы. Все конкурсные работы - куклы высотой более 1 м представлены на площадке «Самарская Маслена», менее 1 м – в выставочном шатре.

Напомним, с 10 февраля по 26 февраля 2020 года все желающие могли заполнить заявку и направить фотографию своей работы - ростовой куклы маслены высотой не менее 50 см. Конкурс-выставка проводился по четырем номинациям:

Оригинальное и самобытное авторское решение
Соблюдение народных традиций в костюме
Обрядовая кукла: современный взгляд
Эко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)

Для оценки конкурсных работ было сформировано жюри из ведущих специалистов в области декоративно прикладного творчества. Председатель жюри - Столярова Елена (профессор кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры, кандидат искусствоведения, член Творческого союза художников России), члены жюри - Степанова Светлана (заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области «Агентство социокультурных технологий»), Газизова Аделя (заведующий кафедрой декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарского государственного института культуры, кандидат архитектуры, доцент), Завьялова Милеуша (мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области), Уварова Анна (преподаватель высшей категории, заведующий методическим объединением «Живопись» Детской школы искусств № 6 городского округа Самара), Антонова Елена (координатор выставок декоративно-прикладного творчества).

Основные критерии оценки творческих работ:
- мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма),
- верность традициям в изготовлении масленичной куклы, костюма,
- оригинальность и яркая самобытность,
- креативный подход: использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник.

Победители конкурса-выставки приглашены на церемонию вручения наград 1 марта в 15.00 на главную сцену празднования на площади имени В.В.Куйбышева. Также авторы работ будут участвовать в представлении своих работ в течение праздничного мероприятия.

Победители первого открытого городского творческого конкурса, посвященного главному символу Масленицы «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»:

В номинации «Оригинальное и самобытное авторское решение»:
1 место – работа «Маслена-хозяюшка» ЦДО «Красноглинский»
2 место – работа «Красавица Веснянка» ЦДО «Красноглинский»
3 место – работа «Красные бусы Маслены» детский сад № 261

В номинации «Соблюдение народных традиций в костюме»:
1 место – работа «Яролика» клуб «Искусники» библиотеки № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы
2 место – работа «Авдотья» Центра внешкольной работы «Поиск»
3 место – работа «Красавица Маслена» творческая группа «Подсолнушки» детский сад № 138

В номинации «Обрядовая кукла: современный взгляд»:
1 место – работа «Масленица» ЦДТ «Металлург»
2 место – работа «Маслена – красавица» центр внешкольной работы «Мечта»
3 место – работа «Маслена Блиновна» детский сад № 335

В номинации «Эко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)»:
1 место – работа «Масленушка», автор Сорокина Надежда Александровна
2 место – работа «Маслена-краса» детский сад № 300
3 место – работа «Ах, Масленица-краса», автор Белоглазова Виктория Викторовна, передает пресс-служба горадминистрации.



Фото:   пресс-служба горадминистраци
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
29 февраля 2020  19:50
«Омики» уже курсируют по реке.
В Самаре открыли пассажирскую навигацию по Волге
«Омики» уже курсируют по реке.   Социум
190
29 февраля 2020  19:24
Он скончался на 61-м году жизни.
Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Он скончался на 61-м году жизни.  Социум
142
29 февраля 2020  18:47
Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы.
Более 150 ростовых кукол-участниц конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» украсили площадь Куйбышева
Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы.  Социум
145
Весь список

Здравоохранение
29 февраля 2020  15:15
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи.
Медработники Красноармейского района получили два новых высокопроходимых автомобилей «НИВА»
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей  работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи. Здравоохранение
175
28 февраля 2020  19:08
Результаты первого вскрытия умершего от коронавируса показали, что он в основном наносит вред легким
Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР
Результаты первого вскрытия умершего от коронавируса показали, что он в основном наносит вред легким  Здравоохранение
394
28 февраля 2020  16:37
Соглашение закрепляет обязательства Сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи», сохранении всех льгот и увеличении оклада.
Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО «РТ-Скорая помощь» подписали Соглашение о намерениях
 Соглашение закрепляет обязательства Сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО... Здравоохранение
434
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
736
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
471
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15381
Весь список
Туризм
28 февраля 2020  07:40
Болгария. Города Пловдив и Варна
 Курорты Болгарии уже много десятков лет известны гостям страны как недорогие и удобные для пляжного, семейного и восстанавливающего туризма. Туризм
52
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
393
24 февраля 2020  17:37
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
Журнал путешествий Bezkordonu- ваш самый надежный гид!
 Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
48
Весь список
Образование
28 февраля 2020  16:58
20 команд из мини-технопарков образовательных организаций Самарской области представили свои проекты жюри.
Определились победители первого регионального хакатона виртуальной и дополненной реальности
20 команд из мини-технопарков образовательных организаций Самарской области представили свои проекты жюри.   Образование
317
28 февраля 2020  13:55
В Самарской областной научной библиотеке открыли читальный зал в новом формате
В Самарской областной научной библиотеке открыли читальный зал в новом формате
Мероприятие состоялось в рамках празднования 160-летия библиотеки. Образование
254
28 февраля 2020  09:22
Самарцев приглашают в клубы на французском языке В зависимости от уровня языка доступны различные типы клубов.
Самарцев приглашают в клубы на французском языке
В зависимости от уровня языка доступны различные типы клубов. Образование
215
Весь список

Культура
28 февраля 2020  11:58
В Самарском театре оперы и балета впервые показали сценическую кантату Carmina Burana
В Самарском театре оперы и балета впервые показали сценическую кантату «Carmina Burana»
Следующие показы состоятся 28 февраля, 10 и 31 марта. Культура
221
26 февраля 2020  11:57
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата Carmina Burana
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»
В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы. Культура
221
26 февраля 2020  09:54
Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
Стала известна программа празднования Широкой Масленицы в Самаре
Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Куйбышева. Культура
281
Весь список
Мир домашних животных
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
85
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
139
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
390
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
145
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
131
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
161
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
562
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
940
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2925
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1297
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2350
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1801
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
394
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
618
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
674
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1387
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1878
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1901
Весь список

Мероприятия
Сотрудниками ГИБДД СО ежедневно пресекаются нарушения ПДД со стороны водителей автобусов
Все на кайт-карнавал в Тольятти «Жигулёвское море — любимому городу»
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные