Более 150 ростовых кукол-участниц конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» украсили площадь Куйбышева
29 февраля 2020 18:47
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Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы. Все конкурсные работы - куклы высотой более 1 м представлены на площадке «Самарская Маслена», менее 1 м – в выставочном шатре.
Напомним, с 10 февраля по 26 февраля 2020 года все желающие могли заполнить заявку и направить фотографию своей работы - ростовой куклы маслены высотой не менее 50 см. Конкурс-выставка проводился по четырем номинациям:
Оригинальное и самобытное авторское решение
Соблюдение народных традиций в костюме
Обрядовая кукла: современный взгляд
Эко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)
Для оценки конкурсных работ было сформировано жюри из ведущих специалистов в области декоративно прикладного творчества. Председатель жюри - Столярова Елена (профессор кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры, кандидат искусствоведения, член Творческого союза художников России), члены жюри - Степанова Светлана (заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области «Агентство социокультурных технологий»), Газизова Аделя (заведующий кафедрой декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарского государственного института культуры, кандидат архитектуры, доцент), Завьялова Милеуша (мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области), Уварова Анна (преподаватель высшей категории, заведующий методическим объединением «Живопись» Детской школы искусств № 6 городского округа Самара), Антонова Елена (координатор выставок декоративно-прикладного творчества).
Основные критерии оценки творческих работ:
- мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма),
- верность традициям в изготовлении масленичной куклы, костюма,
- оригинальность и яркая самобытность,
- креативный подход: использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник.
Победители конкурса-выставки приглашены на церемонию вручения наград 1 марта в 15.00 на главную сцену празднования на площади имени В.В.Куйбышева. Также авторы работ будут участвовать в представлении своих работ в течение праздничного мероприятия.
Победители первого открытого городского творческого конкурса, посвященного главному символу Масленицы «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»:
В номинации «Оригинальное и самобытное авторское решение»:
1 место – работа «Маслена-хозяюшка» ЦДО «Красноглинский»
2 место – работа «Красавица Веснянка» ЦДО «Красноглинский»
3 место – работа «Красные бусы Маслены» детский сад № 261
В номинации «Соблюдение народных традиций в костюме»:
1 место – работа «Яролика» клуб «Искусники» библиотеки № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы
2 место – работа «Авдотья» Центра внешкольной работы «Поиск»
3 место – работа «Красавица Маслена» творческая группа «Подсолнушки» детский сад № 138
В номинации «Обрядовая кукла: современный взгляд»:
1 место – работа «Масленица» ЦДТ «Металлург»
2 место – работа «Маслена – красавица» центр внешкольной работы «Мечта»
3 место – работа «Маслена Блиновна» детский сад № 335
В номинации «Эко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)»:
1 место – работа «Масленушка», автор Сорокина Надежда Александровна
2 место – работа «Маслена-краса» детский сад № 300
3 место – работа «Ах, Масленица-краса», автор Белоглазова Виктория Викторовна, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистраци
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