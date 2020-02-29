Более 150 ростовых кукол-участниц конкурса-выставки «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» украсили площадь Куйбышева

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Всего на конкурс поступило 189 заявок. Участие в творческом состязании приняли как индивидуальные авторы, так и целые коллективы. Все конкурсные работы - куклы высотой более 1 м представлены на площадке «Самарская Маслена», менее 1 м – в выставочном шатре.Напомним, с 10 февраля по 26 февраля 2020 года все желающие могли заполнить заявку и направить фотографию своей работы - ростовой куклы маслены высотой не менее 50 см. Конкурс-выставка проводился по четырем номинациям:Оригинальное и самобытное авторское решениеСоблюдение народных традиций в костюмеОбрядовая кукла: современный взглядЭко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)Для оценки конкурсных работ было сформировано жюри из ведущих специалистов в области декоративно прикладного творчества. Председатель жюри - Столярова Елена (профессор кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры, кандидат искусствоведения, член Творческого союза художников России), члены жюри - Степанова Светлана (заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области «Агентство социокультурных технологий»), Газизова Аделя (заведующий кафедрой декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарского государственного института культуры, кандидат архитектуры, доцент), Завьялова Милеуша (мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области), Уварова Анна (преподаватель высшей категории, заведующий методическим объединением «Живопись» Детской школы искусств № 6 городского округа Самара), Антонова Елена (координатор выставок декоративно-прикладного творчества).Основные критерии оценки творческих работ:- мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма),- верность традициям в изготовлении масленичной куклы, костюма,- оригинальность и яркая самобытность,- креативный подход: использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник.Победители конкурса-выставки приглашены на церемонию вручения наград 1 марта в 15.00 на главную сцену празднования на площади имени В.В.Куйбышева. Также авторы работ будут участвовать в представлении своих работ в течение праздничного мероприятия.Победители первого открытого городского творческого конкурса, посвященного главному символу Масленицы «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»:В номинации «Оригинальное и самобытное авторское решение»:1 место – работа «Маслена-хозяюшка» ЦДО «Красноглинский»2 место – работа «Красавица Веснянка» ЦДО «Красноглинский»3 место – работа «Красные бусы Маслены» детский сад № 261В номинации «Соблюдение народных традиций в костюме»:1 место – работа «Яролика» клуб «Искусники» библиотеки № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы2 место – работа «Авдотья» Центра внешкольной работы «Поиск»3 место – работа «Красавица Маслена» творческая группа «Подсолнушки» детский сад № 138В номинации «Обрядовая кукла: современный взгляд»:1 место – работа «Масленица» ЦДТ «Металлург»2 место – работа «Маслена – красавица» центр внешкольной работы «Мечта»3 место – работа «Маслена Блиновна» детский сад № 335В номинации «Эко-кукла (созданная из экологически чистых природных материалов)»:1 место – работа «Масленушка», автор Сорокина Надежда Александровна2 место – работа «Маслена-краса» детский сад № 3003 место – работа «Ах, Масленица-краса», автор Белоглазова Виктория Викторовна, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци