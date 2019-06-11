Более 400 гранатометчиков ЦВО провели в Поволжье учебный бой против танков

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По замыслу учения, противник при поддержке танков и бронемашин перешел в наступление с целью занять выгодные позиции и нанесения войскам максимального урона. Расчеты АГС-17 быстро и скрытно развернулись на позициях, ввели поправки в прицелах и открыли огонь на расстояние до 1400 м с задачей отсечь живую силу от бронетехники и сорвать наступление противника. После того, как живой силе противника был нанесен урон, по бронетехнике открыли огонь расчеты РПГ-7В.Военнослужащие отрабатывали правильное занятие позиций, учились вести разведку целей, классифицировать их по важности, вводить поправки при стрельбе. Огневые задачи выполнялись одиночным и групповым способами, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)