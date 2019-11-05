Более 3500 семей в Самарской области в этом году получили региональный капитал

67

С начала 2019 года началась реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает развитие механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи. Главная его цель – увеличение рождаемости в Самарской области.Многодетная семья Устиновых проживает в селе Большая Черниговка, получает поддержку от государства. Благодаря единовременной выплате при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей эта семья смогла осуществить свою мечту: они решили добавить средства семейного капитала на покупку нового большого семиместного автомобиля.Когда в семье подрос старший сын Анатолий и появились двойняшки Денис и Артем, счастливые родители Людмила и Александр Устиновы поняли, что необходимо менять свой автомобиль на более вместительный, комфортный и безопасный. Ездить Устиновым приходится каждый день, чтобы каждый из сыновей успевал на творческие занятия и тренировки. В семье все увлечены спортом, неоднократно они становились участниками конкурсов «Мама, папа, я – спортивная семья». Награды висят на стене достижений. Гордость Анатолия — кубок, полученный на танцевальном конкурсе. Сейчас мальчик занимается дзюдо, баскетболом и плаванием. Младшие братья посещают творческие кружки, уроки английского языка, занятия музыкой и школу раннего развития.«У малышей свободные дни от кружков только пятница и воскресенье, а у старшего — выходных нет. Он каждый день ходит в секции. Мы очень рады, что смогли приобрести просторную машину, и в этом нам помогла поддержка государства», — рассказывают Людмила и Александр Устиновы.Руководитель управления социальной защиты населения Южного округа по м.р. Большечерниговский Лидия Коршикова рассказывает: «По достижению младшим ребенком возраста 1 года семья Устиновых смогла воспользоваться региональным капиталом в размере 100 тысяч рублей. Его также можно потратить на погашение части ипотеки, на лечение ребенка или мамы, на обучение ребенка и др. Семейный капитал — не единственная мера соцподдержки, которую государство предоставило многодетным родителям. Устиновы получают компенсацию за детский сад, коммунальные услуги, питание и проезд школьника. А также при рождении двойняшек родителям выдали денежную выплату – 50 тысяч рублей, кроме того, им предоставлялась ежемесячная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет».Теперь счастливые обладатели новой машины задумываются о пополнении в семье – мечтают о дочке.За первые 10 месяцев 2019 года семейным капиталом воспользовались 3597 семей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.