Более 1 000 человек приняли участие в «Стальном характере» в Тольятти

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В субботу, 27 июля в Тольятти в третий раз прошел экстремальный забег «Стальной характер». Его участниками в этом году стали почти 1 000 человек из Тольятти, Димитровграда, Самары, Жигулёвска, Кузнецка, Пензы и других городов. Самой многочисленной- более 70 человек - стала команда производства синтетических каучуков «СИБУР Тольятти».- «СИБУР Тольятти» поддерживает множество спортивных инициатив и проектов, направленных на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. И «Стальной характер» занимает среди них особое мест, - отметил директор по безопасности «СИБУР Тольятти» Борис Колесников. - Я сегодня увидел тысячу лиц молодых и позитивных людей, которые сплотились, провели время вместе и преодолели все препятствия. Чтобы решиться на такое, нужно иметь действительно стальной характер! Всем - новых рубежей и новых результатов!Формат соревнований не предполагал определения победителей – все участники получили медали с символикой экстремального забега. Одним из первых на финишной прямой оказался Геннадий Филиппов. Спортсмен приехал на экстремальный забег из Самары и признался, что не зря – гонка на 100% зарядила приятными эмоциями и адреналином.- На старте было очень сложно: теснили сильные соперники, первые препятствия давались непросто. Но потом поймал драйв и прошел трассу на одном дыхании. Это был мой первый опыт участия в подобных мероприятиях, - рассказал Геннадий, передает пресс-служба «СИБУР Тольятти».Фото: пресс-служба «СИБУР Тольятти»