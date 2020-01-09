Более 450 000 жителей региона приняли участие в новогодних мероприятиях
9 января 2020 18:57
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Праздничные мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству, проходили на территории образовательных, социальных и культурных учреждений, а также в парках, скверах, дворах, на городских и сельских площадях. Так, по сообщениям профильных министерств, за эти дни было проведено 6 500 театрализованных и концертных программ, спектаклей, новогодних утренников, рождественских елок и других культурно-массовых мероприятий. Этими новогодними мероприятиями были охвачены более 450 тысяч жителей, из которых 250 тысяч – дети. Самые масштабные гуляния состоялись 31 декабря в областной столице – на площади Куйбышева и в «Олимпийской деревне» на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Все мероприятия прошли в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий.
Особое внимание в январские праздники было уделено обеспечению бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, в регионе не зафиксировано чрезвычайных происшествий и крупных коммунальных аварий. «На объектах ЖКХ случаев нарушения жизнеобеспечения населения не зарегистрировано, – сказал глава ведомства Олег Бойко. – произошло 13 технологических инцидентов, все были ликвидированы в течение 12 часов».
Оперативного устранения повреждений систем водо-и теплоснабжения удалось достичь благодаря грамотной организации работ аварийных бригад и подведомственных учреждений: органы власти и оперативные службы все дни работали в особом режиме, в подразделениях были сформированы дежурные бригады. «Это позволило своевременно принимать необходимые меры по системам жизнеобеспечения на всей территории региона», – отметил Дмитрий Азаров.
При этом губернатор поручил руководству министерства энергетики и ЖКХ и главам муниципалитетов не снижать бдительность, особо контролировать состояния систем теплообеспечения. Глава региона подчеркнул: необходимо пристально следить в том числе за состоянием газового оборудования в многоквартирных и частных домах, ведь с начала отопительного сезона уже зафиксировано 19 случаев отравления угарным газом. Дмитрий Азаров поручил врио министра министерства энергетики и ЖКХ Михаилу Татаринцеву подготовить анализ случаев отравления газом в МКД, определить, есть ли обслуживающие организации, дома которых чаще всего попадают в печальную статистику.
«Покажите мне статистику за последние пять лет в разрезе управляющих компаний и других обслуживающих организаций, а также организаций, занимающихся обслуживанием дымоходов и газового оборудования, – сказал Дмитрий Азаров. – Если по результатам анализа увидите, что одни и те же дома из года в год представляют угрозу, значит там точно есть повод для разбирательств».
В новогодние праздники расчистку дорог регионального значения от снега обеспечивали от 180 до 500 единиц дорожной техники ежесуточно – в зависимости от погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 0 до — 4 °C, временами будет идти снег. Глава региона поручил коммунальным службам следить за перепадами температуры и оперативно расчищать проезжие части и тротуары от снега, чтобы не допустить заторов и обледенений дорожного полотна и пешеходных зон. «Коллеги, здесь должна быть организована не только работа коммунальных служб для организации безопасности движения автомобильного транспорта, но и в равной степени работа по расчистке пешеходных зон, – обратился к участникам совещания Дмитрий Азаров. – Есть жалобы, что дворы, тротуары не почищены. Вы прекрасно знаете, что, если при переходе температуры через 0 вовремя снег не убрать, он ночью быстро превращается в наледь. Поэтому отрабатывайте оперативно», передает пресс-служба облправительства.
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