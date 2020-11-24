Бойцы ММА Харитонов и Яндиев помирились после драки в Москве

217

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов сообщил, что встретился с Адамом Яндиевым и принял его извинения после драки, которая произошла в ноябре, передает РИА Новости.

Харитонов получил травмы в драке после того, как вмешался в конфликт бойцов ММА Яндиева и Руслана Абдо, выяснявших отношения из-за денежного долга, рассказал ранее источник агентства. Во вторник в Москве проходит пресс-конференция Харитонова и его адвокатов, на которой была показана видеозапись со встречей и разговорами двух бойцов.

"Как спортсмен, который должен был сдерживать свои эмоции, я хотел бы извиниться перед тобой. Вся эта ситуация переходит не в то русло. Ты меня прости, у меня к тебе обид нет", - сказал Яндиев на видео.

"Я принимаю твои извинения, качество сильных людей признавать свои ошибки, - ответил Харитонов. - Я хотел бы, чтобы молодые спортсмены не повторяли наших ошибок. Все вопросы с Адамом мы закрыли, у нас нет ни к кому претензий".

Далее Харитонов в ходе пресс-конференции добавил, что бойцы решили вопрос по-мужски. "Мы созвонились с Адамом, решили поговорить по-мужски. Главное, чтобы молодые спортсмены не повторяли ошибок. Меня мои родители научили жить по совести. Ошибки может делать каждый. Хорошо, что не произошло летального исхода или серьезной травмы. У меня, конечно, есть перестановки в карьере, мне нельзя выступать какое-то время, но я это переживу. Я думаю, о молодых бойцах", - пояснил боец.

"Я не хочу никаких уголовных дел. Я человек, который воспитывает шестерых детей. Адам воспитывает четырех детей. У всех них должен был отец. От таких инцидентов, как у нас, не застрахован никто", - добавил он.

"Что касается закрытия уголовного дела. Мы уведомили правоохранительные органы, что произошло примирение и был возмещен вред. Тем не менее, мы хотим сказать, что не можем влиять на правоохранительные органы, решение за ними, но наше мнение они знают", - рассказал адвокат Олег Пахомов, представляющий интересы Харитонова.

Фото из открытых источников