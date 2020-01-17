Богатовский маслоэкстракционный завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»

136

16 января 2020 года министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, представители Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда провели очный отбор потенциального участника нацпроекта – ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод».Основной вид деятельности завода – переработка семян подсолнечника, сои, рапса. В настоящее время завод производит 4000 тонн масла подсолнечника в месяц. Немаловажный факт, что маслоэкстракционный завод является градообразующим предприятием для всего муниципального района, здесь работает около 400 сельчан и выпускается продукция, качество которой признано далеко за пределами нашего региона. Сегодня фасованная продукция уже поставляется в Китай, Афганистан, Казахстан, где она пользуется огромным спросом, и на оптовые рынки в России.Члены комиссии осмотрели производственную площадку и подробно рассказали о всех мероприятиях проекта и последующих финансовых преференциях для завода, как участника нацпроекта. Участие в нацпроекте позволит Богатовскому маслоэкстракционному заводу стремительнее развиваться и поставлять на внутренний рынок качественную продукцию в более серьезных объемах. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.Напомним, что участие в проекте для компаний добровольное и бесплатное. Через шесть месяцев, благодаря работе экспертов ФЦК и РЦК предприятие увеличит свой доход за счет выявления потерь и внедрения передовых методик бережливого производства. Для того, чтобы стать участником нацпроекта и получать адресную поддержку, предприятие должно быть готово выделять ресурсы — создать рабочую команду, которая будет осуществлять соответствующие мероприятия. Предприятие-участник проекта берет на себя обязательства в течение трех лет работать над повышением производительности труда — на 10%, 15%, 30% накопительным итогом по отношению к базовому году.Также участники нацпроекта будут иметь возможность привлечения консультантов в сфере бережливого производства за счёт субсидий из федерального бюджета, им будут доступны льготные займы ФРП под 1% на модернизацию оборудования и прочие мероприятия, направленные на повышение производительности, заключение новых экспортных контрактов по итогам прохождения экспортной акселерации, возможность переобучения сотрудников по линии центров занятости, а также бесплатное обучение управленческих кадров по программе «Лидеры производительности», передает пресс-служба облправительства.