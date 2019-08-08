Благодаря слаженным действиям самарских полицейских 4-летнему мальчику была оказана своевременная медпомощь

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По словам женщины, они с сыном находились на даче, когда мальчик почувствовал себя плохо. Родители, не дожидаясь приезда бригады скорой медицинской помощи, приняли решение самостоятельно доставить ребенка в медучреждение и выдвинулись в сторону ближайшей автодороги. В это время мимо проезжал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в составе инспекторов ДПС старших лейтенантов полиции Александра Капранова и Марата Махмутова. Заметив сотрудников Госавтоинспекции, женщина начала размахивать руками, призывая на помощь.Полицейские, узнав от матери о том, что у ребенка сильные боли в области живота, взяли малыша на руки и перенесли его в патрульный автомобиль. Включив проблесковые маяки, инспекторы ДПС направились в ближайшее медицинское учреждение. В кратчайшие сроки ребенок вместе с матерью был доставлен в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина, где его в экстренном порядке прооперировали.Женщина выражает искреннюю благодарность полицейским, отмечая, что только благодаря их слаженным действиям и профессионализму её сыну была оказана своевременная медицинская помощь.«Я была поражена таким бережным отношением к моему ребёнку, и тем, с какой серьёзностью они отнеслись к ситуации», – сообщает женщина. В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области