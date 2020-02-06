Благодаря самарским активистам ОНФ ветерану ВОВ восстановят газ в квартире

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«С августа месяца газа нет. Мне вот соседи помогли, привезли водонагреватель, плитку, но это же дорого все. Я готовлю еду ночью, счетчик стоит такой, что ночью дешевле. Я везде звонила, жаловалась, а в управляющей компании мне в итоге сказали, больше не звоните и не жалуйтесь, а будете звонить, мы вообще вам ничего не будем делать», - жалуется Анастасия Румянцева, ветеран ВОВ.Общественники совместно с администрацией района и представителями управляющей компании выехали на место, чтобы разобраться в проблеме детально.Оказалось, дом 1979 года постройки изначально был возведен с нарушениями.«Здание в этой части имеет ненормативный чердак, высотой всего пол метра. В этом чердаке виден тот обрезок вентшахты, который в этом стояке квартиррасположен, и он не доходит до перекрытий буквально 400 мм. Это серьезное нарушение, допущенное при строительстве. Но дать людям газ возможно в течение двух недель. Для этого нужно вскрыть небольшой участок кровли над вентшахтой, установить тепляк размером 3 на 6 метров, вскрыть нужный участок плиты и провести восстановительные работы», - комментирует член регионального штаба ОНФ в Самарской области, инженер-строитель Дмитрий Волобоев.Представители управляющей компании с экспертом не согласны, утверждают, что для восстановления газа нужно еще полгода.«Тяга недостаточная, поэтому подключать газ нельзя. Мы сейчас будем заключать договор с организацией, которая сделает проектную документацию, этозаймет месяца три, после чего можно будет приступить к работам, это займет еще около двух месяцев», - рассказал Алексей Павлов, специалист управляющей компании ЖКС.«Я убеждена, что управляющая компания говорит о невозможности проведения этих работ в короткий срок потому что им нужно чем-то оправдать свое бездействие. 7 месяцев назад людям отключили газ и забыли о них. Ни госжилинспекция, ни газовики не перепроверили информацию компании «Чистыйвоздух», не поинтересовались в чем проблема и как ее решить. Управляющая компания полгода ничего не предпринимает, чтобы восстановить жителям газ. Слюдьми никто не встретился и не сказал, почему и на какой срок отключается газ», - говорит сопредседатель регионального отделения ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.Активисты ОНФ категорически не согласны со сроком полгода и уже направили в администрацию Самары предложение о проведении экспертного заключения, вместо проекта, чтобы ускорить восстановительные работы и дать людям газ в трехнедельный срок.Пока эти работы будут выполняться, департамент социальной защиты и поддержки населения городского округа Самара поддержал предложение общественников максимально помочь Анастасии Румянцевой и направить ее на это время поправлять здоровье в пансионат «Волжанка», передает пресс-служба регионального ОНФ.Фото: пресс-служба регионального ОНФ