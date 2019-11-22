Благодаря поддержке психологов более 100 женщин Самарской области решили стать мамами

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Каждая женщина, обратившаяся за направлением на прерывание беременности, в обязательном порядке проходит психологическое консультирование. Задача психолога — помочь ей определиться с выбором, посмотреть на ситуацию с разных сторон и, возможно, сохранить беременность и родить ребенка.На протяжении последних 5 лет прослеживается стойкая положительная динамика в работе КЦСОН по консультированию женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.Наиболее активно такую работу проводят в Кировском отделении Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа. Педагог-психолог центра Елена Нуртдинова рассказывает, год назад к ней на консультацию перед прерыванием беременности пришла молодая женщина. Летом этого года Наталья родила здоровую девочку.Как правило, среди распространенных причин аборта на первом месте женщины называют нестабильное финансовое положение, на втором – проблемы с жильем, дальше идет неуверенность в партнере или и вовсе его отсутствие. Но чаще всего, по мнению психологов, проблема носит эмоциональный характер.«Около 80% моих клиенток после первого вопроса, почему они решили отказаться от рождения ребенка, начинают плакать. Многие из них хотели бы родить, но с появлением ребенка в семье возникают и некоторые обстоятельства и сложности, с которыми женщина оказывается один на один. Женщина в панике. Особенно если у нее уже есть ребенок и воспитывает она его одна. Конечно, сильное влияние оказывает и окружение, даже родственники не всегда готовы поддержать», — рассказывает психолог Елена Нуртдинова.Именно поэтому важно в такой момент включиться психологу, постараться выяснить, в чем истинная причина. На консультации женщине рассказывают, какие пособия она будет получать после рождения ребенка. Основная задача — помочь ей найти собственные внутренние ресурсы, чтобы справиться с ситуацией и принять ее. Но окончательное решение все равно остается за ней.История клиентки Елены Нуртдиновой Натальи из Самары — пример того, как важно разобраться в ситуации и в себе. Наталье 36 лет, живет гражданским браком, работает продавцом. И она уже воспитывала девятилетнего сына, которого родила одна.«Я прекрасно помню, как тяжело мне пришлось тогда одной, — рассказывает она. – Родственников рядом не оказалось, мои родители живут в другом городе. Сами понимаете, мне нужна была тогда работа с удобным графиком, чтобы ребенка можно было забирать из садика. А найти работу с маленьким ребенком сейчас довольно сложно. Когда второй раз забеременела, на меня напал страх того, что опять придется пройти через то же самое. Но силы появляются, когда рождается ребенок».К счастью, сейчас с Натальей рядом мужчина, который поддержал ее решение сохранить беременность. Сын Натальи тоже доволен, что у него теперь есть сестренка, которую он помогает нянчить. А тому, что сейчас она мама двоих здоровых детей, Натальна благодарна психологу Елене Петровне, которая вселила в нее уверенность.Чаще всего на подобные консультации к психологу обращаются женщины от 26 до 40 лет. И у 90% уже есть дети.За первое полугодие 2019 г. 709 жительниц Самарской области получили консультацию по вопросам репродуктивного выбора. 120 из них отказались от прерывания беременности, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников