Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала

142

В связи с постепенным снятием ограничительных мер министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области продолжает мероприятие по переобучению и повышению квалификации работников предприятий – участников нацпроекта. Реализация всех национальных проектов находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.По состоянию на 30.07.2020 заключены договоры с 21 предприятием на обучение 510 человек, приступили к обучению 299 человек, завершили – 173 человека.ООО «Завод индустриальных покрытий» участвует в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с этого года и уже активно включилось в работу по обучению своего персонала.На сегодняшний день на тольяттинском предприятии трудятся 176 человек, 10 из которых в этом году по договору с центром занятости населения г.о. Тольятти бесплатно повышают свою квалификацию. Это как рабочий персонал – водители погрузчиков категории B и C, так и специалисты в сфере закупок, менеджеры. Этой осенью обучение будет продолжено для специалистов завода по направлению «Системный менеджмент качества продукции».Как пояснил руководитель отдела кадров Евгений Нестеров, учитывая вхождение завода в группу компаний «Ростех», у которой есть обязательные требования к квалификации сотрудников, обучение дало возможность не только не нарушать необходимые требования к труду и повысить профессиональный уровень работников, но возместить материальные затраты за их обучение.Бывший сотрудник ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Горохов на заводе индустриальных покрытий работает водителем погрузчика уже 7 лет. Обучением остался доволен, курсы проходили в Поволжском центре делового и технического образования имени В. П. Мурзина, занятия по вождению проводили опытные инструкторы на современных аналоговых погрузчиках. После обучения мужчина получил удостоверение нового образца и продолжил трудиться на родном предприятии.А вот Андрей Попов, начальник коммерческой службы, прошел обучение в сфере закупок. Согласился на курсы сразу же – финансовое законодательство меняется стремительно, поэтому курсы помогли специалисту оперативно освоить новинки в сфере госзакупок, передает пресс-служба облправительства.