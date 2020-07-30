Я нашел ошибку
Главные новости:
По мнению главы следственного комитета РФ дело «Тольяттиазота» является крупным экономических преступлений и относится делам особой опасности
По мнению главы следственного комитета РФ дело «Тольяттиазота» является крупным экономическим преступлением и относится делам особой опасности
Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни.
В аэропорту Курумоч возобновили работу кафе
А. Хинштейн: «Для легендарного ВИА «Синяя птица» будем находить пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией».
В период пандемии с отменой концертов легендарный самарский ВИА «Синяя птица» остался без средств к существованию
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно.
Самарец признан виновным в незаконном проведении азартных игр
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него украли два миллиона рублей, спрятанные в кровати под матрасом.
В Москве полицейские помогли пенсионеру найти два миллиона в его квартире
Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене
Сервисом «Сберлогистика» воспользовались 30 компаний Поволжья
Пострадавшая провела на операционном столе пять часов, пока врачи пытались спасти её позвоночник. После операции женщина пришла в сознание и даже поела, но ночью скончалась.
Умерла маляр из Подмосковья, на которую сбросили 30 кг строительного мусора
сегодня  Четверг, 30 июля, 19:19
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 73.36
1.13
EUR 86.25
1.34
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
«От кубышки до амфоры: тайны керамики» - новая экспозиция в музее им. П. В. Алабина
Мусор или вторсырьё? Сделаем выбор!
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала

30 июля 2020 17:33
142
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В связи с постепенным снятием ограничительных мер министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области продолжает мероприятие по переобучению и повышению квалификации работников предприятий – участников нацпроекта. Реализация всех национальных проектов находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По состоянию на 30.07.2020 заключены договоры с 21 предприятием на обучение 510 человек, приступили к обучению 299 человек, завершили – 173 человека.

ООО «Завод индустриальных покрытий» участвует в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с этого года и уже активно включилось в работу по обучению своего персонала.

На сегодняшний день на тольяттинском предприятии трудятся 176 человек, 10 из которых в этом году по договору с центром занятости населения г.о. Тольятти бесплатно повышают свою квалификацию. Это как рабочий персонал – водители погрузчиков категории B и C, так и специалисты в сфере закупок, менеджеры. Этой осенью обучение будет продолжено для специалистов завода по направлению «Системный менеджмент качества продукции».

Как пояснил руководитель отдела кадров Евгений Нестеров, учитывая вхождение завода в группу компаний «Ростех», у которой есть обязательные требования к квалификации сотрудников, обучение дало возможность не только не нарушать необходимые требования к труду и повысить профессиональный уровень работников, но возместить материальные затраты за их обучение.

Бывший сотрудник ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Горохов на заводе индустриальных покрытий работает водителем погрузчика уже 7 лет. Обучением остался доволен, курсы проходили в Поволжском центре делового и технического образования имени В. П. Мурзина, занятия по вождению проводили опытные инструкторы на современных аналоговых погрузчиках. После обучения мужчина получил удостоверение нового образца и продолжил трудиться на родном предприятии.

А вот Андрей Попов, начальник коммерческой службы, прошел обучение в сфере закупок. Согласился на курсы сразу же – финансовое законодательство меняется стремительно, поэтому курсы помогли специалисту оперативно освоить новинки в сфере госзакупок, передает пресс-служба облправительства.
 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
30 июля 2020  17:33
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка... Социум
139
30 июля 2020  17:24
Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него украли два миллиона рублей, спрятанные в кровати под матрасом.
В Москве полицейские помогли пенсионеру найти два миллиона в его квартире
Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него украли два миллиона рублей, спрятанные в кровати под матрасом.  Социум
156
30 июля 2020  17:08
Пострадавшая провела на операционном столе пять часов, пока врачи пытались спасти её позвоночник. После операции женщина пришла в сознание и даже поела, но ночью скончалась.
Умерла маляр из Подмосковья, на которую сбросили 30 кг строительного мусора
Пострадавшая провела на операционном столе пять часов, пока врачи пытались спасти её позвоночник. После операции женщина пришла в сознание и даже поела, но ночью... Социум
162
Весь список

Здравоохранение
30 июля 2020  12:58
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
 ​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,72, по стране - 9,46. Здравоохранение
287
30 июля 2020  11:36
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
    Умерли еще двое. Общее количество заболевших составило 6797.  Здравоохранение
446
29 июля 2020  20:54
Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям.
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям.  Здравоохранение
1492
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2850
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3751
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2213
Весь список
Туризм
30 июля 2020  11:22
ГУ МЧС России по Самарской области призывает туристские группы информировать о своем маршруте!
ГУ МЧС России по Самарской области призывает туристские группы информировать о своем маршруте!
 Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать Главное управление за 10 дней до начала путешествия. Туризм
235
29 июля 2020  12:57
Кешбэк за туры по России будет возможен только при покупке путевки через интернет и оплате картой "Мир"
Кешбэк за туры по России будет возможен только при покупке путевки через интернет и оплате картой "Мир"
 Кроме того, возврат части средств за покупку туров можно будет получить только на поездки по России, совершенные до 20 декабря 2020 года. Туризм
706
29 июля 2020  09:44
Проект «Самарская Лука» вышел в финал конкурса АСИ по развитию экотуризма
Проект «Самарская Лука» вышел в финал конкурса АСИ по развитию экотуризма
 Всего в финале – 34 участника. В число финалистов вошли 30 субъектов РФ из 7 федеральных округов. Туризм
401
Весь список
Образование
30 июля 2020  16:05
Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» совместно с «Эйнштейн Party» приглашает всех желающих на онлайн-квиз «Физика будущего. От Атома до Космоса».
Фестиваль «NAUKA 0+» приглашает на бесплатный онлайн-квиз
Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» совместно с «Эйнштейн Party» приглашает всех желающих на онлайн-квиз «Физика будущего. От Атома до Космоса».  Образование
163
30 июля 2020  16:01
В этом году ребята могут выбрать желаемое направление подготовки из 34 образовательных программ. Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже сейчас.
Политех приглашает учеников 1-11 классов пройти обучение в Доме научной коллаборации
В этом году ребята могут выбрать желаемое направление подготовки из 34 образовательных программ. Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже... Образование
185
29 июля 2020  22:34
По ее словам, около 92% российских вузов планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные - с 14 сентября.
Голикова: школьные линейки проведут с соблюдением всех противоэпидемических мер
По ее словам, около 92% российских вузов планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные - с 14 сентября.  Образование
937
Весь список

Культура
30 июля 2020  10:25
Стартует Всероссийская акция «Книжные сезоны»
Стартует Всероссийская акция «Книжные сезоны»
  От Калининграда до Петропавловска-Камчатского: авторы, издатели и книжные магазины объединяются ради читателей. Культура
253
29 июля 2020  20:04
Выставка посвящена загадкам, которые скрывает в себе древняя керамическая посуда, найденная при раскопках.
«От кубышки до амфоры: тайны керамики» - новая экспозиция в музее им. П. В. Алабина
Выставка посвящена загадкам, которые скрывает в себе древняя керамическая посуда, найденная при раскопках.  Культура
678
28 июля 2020  15:08
Актриса Юлия Высоцкая, исполнительница главной роли, назвала включение в конкурс Венецианского кинофестиваля очень значимым, говорящим о том, какая серьезная работа была проделана.
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля
Актриса Юлия Высоцкая, исполнительница главной роли, назвала включение в конкурс Венецианского кинофестиваля очень значимым, говорящим о том, какая серьезная... Культура
585
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4131
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2150
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1793
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
594
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
1532
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
976
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
8038
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4944
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
2305
Весь список
Самара - Город - курорт
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
2280
6 июля 2020  15:13
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
 На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами.  Самара - Город - курорт
932
30 июня 2020  11:30
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
 И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1332
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
704
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
848
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
839
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1407
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
736
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1212
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4131
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2150
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1793
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
714
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1668
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
1642
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2850
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3751
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2213
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
17315
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2635
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2706
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2553
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3344
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4719
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
2151
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1512
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
2245
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2306
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2304
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
15936
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
29364
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
34862
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
30755
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
28121
Весь список
В центре внимания
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
240
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
30 июля 2020  12:58 
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
 ​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,72, по стране - 9,46. Здравоохранение
287
Самарская область стала одним из лучших регионов страны в сфере предоставления госуслуг в электронном виде
30 июля 2020  12:26 
Самарская область стала одним из лучших регионов страны в сфере предоставления госуслуг в электронном виде
 В регионе активно ведется развитие информационных систем в соответствии с требованиями цифровой трансформации государственного управления и... Экономика региона
288
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
30 июля 2020  11:36 
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
    Умерли еще двое. Общее количество заболевших составило 6797.  Здравоохранение
446
Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре планируют закончить раньше срока
30 июля 2020  09:40 
Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре планируют закончить раньше срока
 Отремонтирована половина запланированного участка проезжей части, расположенная по четной стороне улицы, предстоят работы на второй половине дороги.  Транспорт
291
Весь список
Акценты
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
30 июля 2020  17:33 
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка... Социум
136
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
239
В Исаклинском районе сегодня открыли цех переработки молочной продукции.
29 июля 2020  20:15 
В деревне Малое Микушкино теперь будут делать сыр
В Исаклинском районе сегодня открыли цех переработки молочной продукции.  Экономика региона
537
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
956
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1701
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
2112
Весь список
Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
766
29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
460
29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
445
Весь список