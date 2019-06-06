Благодаря нацпроекту «Производительность труда и сохранение занятости» работники предприятий СО повышают конкурентоспособность на рынке труда

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Одним из главных условий повышения конкурентоспособности предприятий является повышение производительности труда. По поручению губернатора Самарской областив данную работу до конца текущего года необходимо подключить, как минимум – 50 ведущих компаний региона и создание новых высокопроизводительных рабочих мест.Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, которыйреализовывался с 2018 года. В рамках него министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области начато переобучение и повышение квалификации работников предприятий-участников.На текущий момент заключены договоры на организацию обучения 303 работников, к обучению уже приступили 82 человека, из них завершили обучение21 человек. Всего в 2019 году будут обучены 760 человек. Объем средств в 2019 году составляет 70,6 млн рублей.Один из первых предприятий, который подключился к нацпроекту – ГК «АКОМ». К обучению приступили 38 работников. Ведущее предприятие Жигулевска до конца года планирует обучить 96 своих работников: переподготовка по рабочим профессиям (газорезчик, сливщик-разливщик), а также повышение квалификации специалистов и руководителей (внутренний аудитор, 1С склад, анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса и др.).В течение одного рабочего дня сотрудники слушают лекции и выполняют практические задания. Через год занятия повторятся вновь. Испытатель-формировщикАлександр Шкурат работает на предприятии уже 6 лет. По его словам, после прохождения курса он качественно пересмотрел свой подход к работе.Участие предприятия в нацпроекте помимо повышения квалификации сотрудников положительно отразится и их на материальном состоянии. По словамруководства предприятия, сэкономленные благодаря повышению производительности труда средства будут направлены на увеличение фонда заработной платы.Помимо ГК «АКОМ» приступили к обучению работники предприятий, как ООО «Самарский Стройфарфор» и ООО «Завод приборных подшипников».Предприятия обучат 172 и 35 работников соответственно.Активная работа проводится с предприятиями: ООО «Пегас-Агро», ООО «Самараволгомаш» и АО «Авиагрегат».Вместе с тем, министерством труда совместно с органами местного самоуправления проводятся рабочие совещания с работодателями по вопросам переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, в которых приняли участие более60 предприятий региона, передает пресс-служба минтруда СО.Фото: пресс-служба минтруда СО