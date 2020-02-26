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Новости /  Общество /  Социум  

Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» на ООО «Метрология и Автоматизация» выработка увеличилась до 1,5 раз

26 февраля 2020 17:56
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Предприятие выпускает технологическое оборудование для нефтегазового комплекса.
Во вторник, 25 февраля, на производственной площадке предприятия «Метрология и Автоматизация» состоялось подведение реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Полгода тренеры — эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области вели проект, результатом которого стало сокращение времени протекания процесса на 30%, увеличение выработки производимой продукции в полтора раза.

Предприятие выпускает технологическое оборудование для нефтегазового комплекса. В этой связи для улучшений был выбран основной поток – процесс производства узлов учета нефтепродуктов, включающий заготовительные, сварочные и сборочные операции, обработку и окраску металлических конструкций. На эталонном участке аргонной сварки внедрена система 5С. Также была высвобождена дополнительная площадь покрасочной камеры. Полностью пересмотрена внутренняя логистика на заготовительном участке предприятия. Если раньше перемещения материалов составляли 340 метров, то при новой схеме расстановки оборудования перемещения сокращены до 170 метров, входной и выходной потоки материалов не пересекаются, как было раньше. В результате оптимизации удалось организовать всё производство в одном цехе. В итоге перемещение сырья и материалов были сокращены до 90 метров. Также из заготовительного цеха было вывезено неиспользуемое оборудование (гильотина), что привело к высвобождению дополнительных площадей.

Полностью пересмотрена внутренняя логистика на заготовительном участке предприятия. Выявлен резерв сокращения времени сварных работ на участке поворотной сварки труб за счет параллельного выполнения слесарных и сварочных работ на двух стапелях.

«В результате нашей работы удалось сократить время производства – продукт изготавливают не за 180 дней, как раньше, а за 130. А одним из главных результатов можно считать снижение себестоимости продукции — до 25%. И всё это за счет внедрения инструментов бережливого производства»,- рассказал руководитель проекта Самарского Регионального центра компетенций Михаил Михайлов.

«Современные реалии бизнеса диктуют высокую конкуренцию, которая невозможна без качества продукции, и без оптимизации себестоимости. Участие в нацпроекте по повышению производительности труда я вижу, как перспективу для усиления позиций на рынке, для повышения конкурентоспособности изделий», — прокомментировал генеральный директор компании «Метрология и Автоматизация» Сергей Бирюк.

Одна из главных целей нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — внедрить систему бережливого производства на предприятиях несырьевого сектора. За счёт этого темпы роста производительности труда должны увеличиться. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что этот показатель — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов положительно оценил результаты проекта на производственной площадке предприятия: «Мы видим те успехи, которые может достигнуть каждое предприятие, вступив в национальный проект. Успехи выражаются в том, что предприятие становится более конкурентоспособным на рынке, мобильным и клиентоориентированным».

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», завод может рассчитывать на получение льготного займа от федерального Фонда развития промышленности под один процент годовых на пять лет — до 300 миллионов рублей. Эти средства можно направить на модернизацию производства, вложив их также в повышение производительности труда. Таким образом, конкурентоспособность предприятия постоянно будет наращиваться, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:    ma-samara.com
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