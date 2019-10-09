Благодаря нацпроекту «Демография» в Самарской области бесплатно повысят свою квалификацию свыше 3 тысяч работников старшего поколения
9 октября 2019 18:39
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промышленной палаты.
Главной темой обсуждения стала поддержка занятости и повышение конкурентоспособности людей старшего поколения.
«Поставленные сегодня Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым задачи по повышению уровня жизни и росту экономики невозможно решить без грамотно выстроенной системы по содействию и сохранению занятости граждан, в том числе предпенсионного возраста. Благодаря инициативе главы региона в Самарской области принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории. Региональным Правительством утверждена дорожная карта по содействию занятости работников предпенсионного возраста», – сообщил Александр Фетисов.
Особое внимание уделяется недопущению дискриминации на рынке труда по возрастному признаку. Развернута работа по реализации мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография», реализуемого в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Как рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова, наш регион активно подключился к обучению и повышению квалификации людей предпенсионного возраста. По объему привлеченных федеральных средств регион входит в пятерку субъектов ПФО.
Востребованность мероприятий по обучению подтверждают и цифры. На сегодняшний день квота на переобучение превышена практически втрое. Договоры заключены с 259 предприятиями региона на обучение 3100 работников предпенсионного возраста. Активными партнерами по обучению стали ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Кузнецов», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Лада – ИМИДЖ», АО «Самарский электромеханический завод», ООО «Самарский Стройфарфор», ЗАО «АКОМ», ООО «ТПВ-Рус».
Обучаются как по рабочим профессиям, так и по специальностям служащих. Формы обучения – от очных до дистанционных. Любой человек предпенсионного возраста, не только работающий, может обратиться в центр занятости по месту жительства и подать заявку на бесплатное обучение.
О своем опыте участия в нацпроекте рассказал директор Центра социального обслуживания населения г.о. Самара «Центральный» Сергей Беляков:
«Полученные профессиональные навыки позволяют обучившимся сотрудникам уверенно чувствовать себя при работе с населением, быстро находить контакт с разными категориями граждан. Лица, прошедшие профессиональную подготовку по программе «Руководитель организации социального обслуживания» в дальнейшем могут быть назначены на руководящие должности».
Благодаря участию в нацпроекте, Центру были возмещены денежные средства на повышение квалификации 48 соцработников предпенсионного возраста, обучение которых проходило в учебном центре «Академия».
Успешным опытом реализации обучения как работающих, так и незанятых граждан категории 50+ поделились и представители администраций г.о. Отрадный и муниципальных районов Красноармейский и Шенталинский. Например, в Отрадном по итогам проведенных личных встреч первых лиц города, директора центра занятости с руководителями предприятий и организаций заключено 16 договоров на обучение 116 граждан предпенсионного возраста. Александр Фетисов отметил положительную динамику работы по поддержке людей старшего поколения и отметил необходимость и далее информировать население старшего возраста о возможностях переобучения, а также активнее прорабатывать вопрос о подключении к реализации нацпроекта большего числа работодателей в области, передает пресс-служба облправительства.
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