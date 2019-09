Без суда и следствия. Как женщины выносят мужчинам смертные приговоры в соцсетях

106

На выходных индустрию видеоигр потрясло неприятное событие. Разработчица Зои Куинн рассказала в соцсетях об изнасиловании своим коллегой Алеком Холоукой. Через пару дней родные Алека сообщили о его смерти. Это событие разделило общественность на два лагеря: одни на стороне женщины, другие искренне сочувствуют родне разработчика. Обсуждение случившегося вышло далеко за пределы игровой индустрии. Лайф в подробностях восстанавливает цепочку событий и рассуждает о последствиях.В середине прошлой недели инди-разработчица Зои Куинн написала в "Твиттере", что подверглась насилию со стороны другого разработчика — Алека Холоуки. Началось всё с тривиального общения в Интернете. Спустя некоторое время Холоука предложил девушке приехать к нему из Торонто в Виннипег на пару недель. Уже в этот момент, считает Куинн, она стала заложницей Алека, поскольку у неё не было денег на билет в обратную сторону.Зои надеялась, что в Виннипеге она продолжит работу над своим проектом вместе с друзьями. Однако Холоука не позволил. Вместо этого он потребовал прекратить общение с друзьями, запретил выходить из дома без своего сопровождения и начал программировать её игру. Алек часто скандалил, оскорблял девушку, устраивал дома погром и наносил себе увечья. А однажды он принудил Зои к сексу. Девушке часто приходилось запираться от парня в ванной. "Эмоциональное насилие" продолжалось около месяца. Куинн смогла сбежать от Холоука, только когда подруга выслала деньги на билет. "Он едва обратил внимание на меня, когда я уезжала", — пишет Зои.В отместку разработчик призвал коллег бойкотировать Зои Куинн. Как следствие, девушка не смогла поучаствовать в двух отраслевых мероприятиях. Как бы там ни было, спустя несколько лет Алек извинился перед Зои, и она его простила.Казалось бы, конец истории. Но нет. Со временем Куинн узнала, что она не единственная жертва Холоука. Ещё две девушки пожаловались на Алека. К тому же намедни всплыла история о том, как Джереми Соул, автор музыки The Elder Scrolls: Skyrim, в 2008 году изнасиловал другую независимую разработчицу — Натали Лоухэд. Зои не смогла больше молчать.В тот же день коллеги отстранили Холоуку от работы над новым проектом. В соцсетях началась травля разработчика. Спустя пару дней сестра разработчика написала в "Твиттере", что Алек мёртв. Она не уточняет, при каких обстоятельствах мужчина ушёл из жизни, но пресса и игровое сообщество склоняются к версии самоубийства. Сама Зои рассказывала, что Алек неоднократно общался с коллегами на тему суицида.Вопрос не праздный. Оба героя этой трагедии далеки от статуса селебрити. Однако в игровой индустрии Зои и Алек — не последние люди. Нам кажется, небольшая справка о каждом поможет читателям лучше вникнуть в суть истории.Зои Куинн — инди-разработчица видеоигр и феминистка. Самым популярным проектом Зои является Depression Quest — текстовая новелла о проблемах людей, страдающих депрессией. Depression Quest известна прежде всего тем, что стала причиной геймергейта — масштабного скандала, который широко обсуждался за пределами профильной прессы и сильно повлиял на игровую индустрию.Алек Холоука — тоже независимый разработчик. На его счету несколько успешных проектов. Самым ярким является Night in the Woods. Холлоука написал для игры музыку и выступил гейм-дизайнером, то есть он придумал игровые механики. Night in the Woods вышла в 2017 году. Она получила высокие оценки от игровых СМИ и положительные отзывы от игроков. Тайтл хвалят за необычный визуальный стиль, проникновенную музыку и нетривиальный сюжет, который строится вокруг персонажа с психическим расстройством.Важно также отметить, что Холоука, если верить его сестре, стал объектом жестокого обращения в детстве, из-за чего всю жизнь боролся с расстройством личности. Сам Алек, как выяснилось после сообщения сестры, тоже неоднократно жаловался на проблемы с психикой.В 2014 году разработчик видеоигр Эрон Гжони обвинил свою бывшую девушку Зои Куинн в том, что она переспала с несколькими журналистами ради положительных рецензий на Depression Quest. Вследствие чего Куинн подверглась травле в Интернете. Дошло до того, что на имиджборде раскрыли персональные данные Зои и ей начали угрожать расправой. Все негативные посты в адрес разработчицы сопровождались хештегом #GamerGate. Скандал привлёк внимание непрофильных СМИ, феминистских организаций и противников каких-либо форм дискриминации.У геймергейта есть несколько важных последствий. Во-первых, вскрылась токсичность геймерского комьюнити, в котором женщины, представители неевропеоидной расы и ЛГБТ часто подвергались абьюзу.Во-вторых, скандал привлёк к индустрии видеоигр внимание феминисток. Они указали на ряд проблем в контенте и самой отрасли. Раньше женские персонажи в играх часто получали экстремально откровенные наряды и второстепенные роли, что позволяло активистам упрекать разработчиков в сексуальной объективации. Также не всё хорошо было и в организации работы. До геймергейта женщины и мужчины из индустрии находились в неравном положении. Достоверно известно , что в 2014 году мужчины и женщины на одинаковых должностях получали разные зарплаты. Разница была в пользу мужчин.В-третьих, индустрия отреагировала на претензии. Например, в играх западного и европейского производства героини всё реже появляются в бронелифчиках, а пол главного героя почти всегда можно выбрать. Яркий пример — Mortal Kombat 11. До последней части почти все персонажи женского пола носили купальники или облегающие костюмы. В новой игре открытых участков кожи стало значительно меньше. Издатели и разработчики игр не только перестали дискриминировать сотрудниц, но и стали ими хвастаться. Последние несколько лет подавляющее большинство презентаций на Е3 проходит с участием спикеров-женщин. Во внутренних игровых чатах появилась жёсткая модерация, которая карает токсичных игроков.При том, что, несмотря на интимные и местами даже скабрезные истоки, геймергейт сделал большое благое дело. Трагедия Зои и Алека тоже была личной, но теперь её обсуждают за пределами игрового сообщества. У неё есть потенциал для дальнейшего обсуждения и анализа, которые могут привести к масштабным последствиям.Во-первых, как нам кажется, общество пересмотрит своё отношение к движению #MeToo, в рамках которого жертвы харассмента открыто рассказывают о том, кто и как их обидел. Безусловно, роль этой акции очень важна в движении феминисток и других борцов с дискриминацией. Однако иногда у #MeToo бывают трагические последствия. Алек Холоука тому пример.К сожалению, обличения в соцсетях срабатывают слишком мощно и быстро. Зои обвинила Алека, и тут же 100 тысяч её подписчиков пошли желать автору Night in the Woods всего плохого. И мало кто задумался о том, что Зои не предоставила доказательств. Никто не заступился за Холоуку и не позволил ему оправдаться. То есть в случае с #MeToo презумпция невиновности не работает.Во-вторых, возможно, "Твиттер" и другие соцсети начнут бороться с травлей. Ведь вчера гнобили Алека, а сегодня весь Интернет ненавидит Зои. Никому не станет легче, если и с ней, не дай бог, случится что-нибудь плохое.