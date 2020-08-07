Бетонные блоки, загораживающие спуск к Волге на 3-й Просеке уберут до 10 августа

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Скандал разгорелся из-за того, что на пляже на 3-й Просеке путь лодочникам перегородили бетонные блоки. По словам местных жителей, 40 лет в этом месте спускали на воду лодки и переправлялись на другой берег. В этом году на подъезде установили преграды. Правда, вечером того же дня автомобилисты сами их оттащили.Кто-то из жителей решил, что блоки поставила Надежда Вехова - руководитель управления регионального министерства строительства. У нее дом рядом с берегом, и якобы стихийная стоянка и отдыхающие ей мешали. Женщину тут же обвинили в самоуправстве и захвате берега Волги. Поручение разобраться в ситуации и провести проверку в отношении чиновницы дал губернатор Дмитрий Азаров.А возмущенная общественность тем временем, не дожидаясь официальных решений, устроила самосуд. В ночь с 16 на 17 июля на территорию дома были заброшены две бутылки с зажигательной смесью. По факту покушения на жизнь возбуждено уголовное дело, а вопрос с блоками будет решён мирным путём.По словам главы Октябрьского района Самары Александра Кузнецова, по разрешению прокуратуры убрать блоки, которые мешают съезду с дороги на прилегающую к реке территорию, можно. Это планируется сделать до понедельника. Там также планируют обустроить нормальный подъезд к реке.Инициативную группу местных жителей пригласили на встречу в администрацию внутригородского района - людей попросили внести свои предложения по благоустройству берега.