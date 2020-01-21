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Новости /  Общество /  Социум  

"Бесстыдница!" Володин предложил наказать Водонаеву за слова о россиянах как о быдле

21 января 2020 22:27
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Как считает спикер Госдумы, знаменитость должна ответить по закону за оскорбление соотечественников.
Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин крайне резко отреагировал на слова экс-участницы телепроекта "Дом-2" Алёны Водонаевой, которая ранее выступила против выплат материнского капитала небогатым россиянам, при этом сравнив их с быдлом, передает Лайф. Спикер подчеркнул, что её слова не должны остаться без ответа и для этого есть определённые законом санкции.

— Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила наших граждан, притом присвоив им определённый статус. Вот это бесстыдница! Поэтому, коллеги, надо не только об этом говорить, но и предлагать решение, чтобы всё меньше и меньше таких разговоров стимулировали. Потому что, получается, она взяла, нахамила, у неё прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально. А вот в этом случае нам с вами было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны. А это оскорбление граждан нашей страны. В этом случае — штраф 100 миллионов. Пускай платит — и в следующий раз говорить не будет! Вот об этом речь идёт, — заявил спикер Госдумы.

Как сообщал Лайф, крайне негативную реакцию в обществе вызвали заявления Водонаевой на её странице в "Инстаграме", где она выступила против предложенных президентом России Владимиром Путиным мер по решению демографических проблем в стране. В частности, дополнительных выплат семьям с детьми. Как считает Водонаева, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут массово рожать детей исключительно ради денег.



Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

 
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Комментарии


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21 января 2020  22:27
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