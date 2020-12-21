Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения

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Глава региона Дмитрий Азаров обратился к жителям области в возрасте 65+. В связи с распространением COVID-19 они обязаны оставаться дома и соблюдать все санитарно-эпидемические нормы.

Дмитрий Азаров отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. Особенно тяжело ее переносят люди старшего поколения.

«Мы очень волнуемся за вас и просим поберечь себя, оставаться дома, соблюдая требования особого режима и рекомендации врачей»,– отметил Дмитрий Азаров.

Глава регион подчеркнул, что считает несправедливым ограничивать возможности передвижения пенсионеров на общественном транспорте, поэтому поездки по социальным картам блокироваться не будут.

«Мы проанализировали ситуацию. Из 150 тысяч пожилых, которые такие карты имеют, половина активировала их в этом месяце – около 75 тысяч. Мы попытались дозвониться каждому и узнать, какие причины заставляют людей несмотря на рекомендации врачей выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом, который несет дополнительные угрозы. Причины разные: это и поездки в поликлиники, походы в магазины, и занятия с внуками»,– подчеркнул Дмитрий Азаров. Он попросил земляков позаботиться о своих родителям, бабушках и дедушках и помочь им в этой непростой ситуации: привезти продукты, оплатить коммуналку и самостоятельно позаниматься с детьми, сообщает пресс-служба облправительства.

«Сейчас не то время, когда наши бабушки и дедушки, не проживающие с внуками, могут уделять им внимание. Перемещение в транспорте, чтобы понянчиться с внуком, — это дополнительные риски. Давайте мы максимально оградим старшее поколение от этих рисков», — отметил Дмитрий Азаров.

Оставаться дома пожилым помогают и волонтеры. Сегодня в регионе работают сотни добровольцев, которые готовы привести продукты и лекарства, помочь по хозяйству и даже при необходимости отвезти до места назначения.

«Волонтеры–водители возят не только врачей, но и людей старшего поколения. Добровольцы ходят в магазин, помогают по хозяйству. Огромную работу по поддержке людей старшего поколения проводят социальные службы. Наши замечательные соцработники ежедневно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо вам за это, спасибо каждому волонтеру», – подчеркнул Губернатор.

Он отметил, что основная ответственность лежит на самих гражданах, на их детях и внуках.

«Ситуации бывают непредсказуемые. Кому-то непременно нужно выйти на улицу, чтобы не просто подышать воздухом, но и воспользоваться общественным транспортом. Каждый взрослый человек должен сам принимать решение. Но прошу вас — не нужно лишний раз испытывать судьбу,– отметил Глава региона. – Уверен, что вам готовы помочь – и дети, и внуки, и соцработники, и наши волонтеры. Берегите себя, а мы будем беречь вас»!