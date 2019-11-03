Бананы для веселья, колбаса для грусти. Названы продукты, влияющие на настроение

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В первую очередь отказаться она порекомендовала от алкоголя, так как он приводит к интоксикации и обезвоживанию организма, от которых ухудшается самочувствие. Также не стоит спасаться от грусти сладким.— При плохом самочувствии, падении настроения людям хочется сладкого. Но на голодный желудок это делать нежелательно. Уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадёт. Результат — лёгкую эйфорию сменит усталость, раздражительность, "состояние нестояния", — отметила Соломатина.Она также добавила, что стоит избегать "солёненького", жирного и обработанного мяса и салатов с майонезом. После их употребления происходит резкий упадок сил и настроения.А вот улучшат настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вёшенки, морковь, тёмный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба. Хороши также финики, сухофрукты и зелёный чай.