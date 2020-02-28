Бабушка обратившегося к Путину мальчика рассказала о внуке

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Ранее воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя."Ничего я не удивилась. Миша куда угодно подойдёт. Мне внук сам сказал: "Я пожаловался - Владимиру Владимировичу, что жить хочу с тобой. Взял и подошёл! А он говорит: "Миша, я тебе помогу". Вот все, что он мне сказал", - заявила бабушка ребенка Елена Юрьевна Тимофеева в ответ на первый вопрос журналистов, подходя к дому.В самой двухкомнатной квартире, куда должен вернуться 13-летний Миша, места немного. В комнате ребенка есть музыкальные инструменты – аккордеон и рояль, а также компьютер."Вообще ему нравится учиться, главное - втянуться. Он закончил музыкальную школу. Вот у него в комнате – рояль и аккордеон стоят. Больше всего в школе ему нравилась история. Очень любит Иосифа Виссарионовича (Сталина – ред.), вот тут ему рамочку сделал", - сказала бабушка.Хозяйка квартиры охотно провела гостям экскурсию по дому, показав чистую кухню с фруктами на столе и полным холодильником."Это рыба, это палтус лежит. Разное тут есть. Во втором ящике: он очень любит сосиски с сыром. Я-то это не ем. А пирожные купила ещё, отвезу в следующий раз, чтобы не с пустыми руками", - рассказывает женщина.Бабушка Миши признаётся, что у внука действительно иногда были проблемы с учебой, но сейчас он учится хорошо."Постоянно оценки занижали - здесь "три"-"два" было. А сейчас у них нет в детском доме школы. У них классы не комплектуются. В пятом мало было (уроков – ред.). В девятом много, поэтому они все ходят в городскую школу. В городской школе – "четыре"-"пять", редко "тройка", - говорит бабушка.По ее словам, она всегда следила за внешним видом внука. "Извините, он как Принц Уэльский в школу ходил! В дорогом костюме, в рубашках, почищенная обувь. Он любит это. А сейчас-то он вышел - стыдно было показать человека. Какой-то самоделкин подстриг. А от прически зависит многое", - сетует она.Елена Юрьевна показала фотоархив семьи, и, по ее словам, внук очень похож на своего отца, поэтому все гости часто путают их на семейных фото.Елена Тимофеева рассказала, что работала в сфере общественного питания. Она признаётся, что "не пьет, не курит и вообще без вредных привычек", а за ее спиной незаконченный исторический факультет МГУ и полученное образование в университете Плеханова.Женщина не скрывает, что скучает по внуку и благодарна помощи, но на вопрос, нужна ли ей финансовая поддержка, чтобы ускорить возвращение ребенка, отвечает: "Дорогая, я не привыкла отчитываться".Однако при телефонном разговоре с внуком интонация в голосе женщины сразу менялась. "Милый, расстроился, что я уехала? Я приеду, Миша, но не завтра - в воскресенье. Настроение-то хорошее?" - спросила бабушка. "Да, нормальное. Я тебя очень люблю, запомни это", - услышала она в ответ.После Елена Юрьевна уточнила журналистам, что планирует написать письмо детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой, где хочет объяснить ей ситуацию подробнее.Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС