АвтоВАЗ предлагает придумать название для новых моделей Lada

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Как говорится на сайте производителя, компания развивается и предлагает новые модели и версии. Они должны быть не только комфортными и качественными, но и красивыми, со звучными названиями.При опросе будет предложено придумать названия для пяти будущих моделей. Как долго будет длиться опрос, не уточняется.В планах компании до 2026 года запустить 12 новых моделей, а также провести обновление 11 моделей Lada. Ранее мы писали, что в планах производителя расширить штат с сотрудниками инжиниринга. За 2018-2020 года компания планирует нанять 1000 новых сотрудников.Фото: