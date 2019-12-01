Аудитория проекта «Россия – Моя история» выросла до 10 миллионов человек
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Аудитория проекта «Россия – Моя история» выросла до 10 миллионов человек, сегодня юбилейного посетителя встретили в Якутске. Напомним, крупнейшей
интерактивный образовательный музей, реализованный по инициативе Президента Владимира Путина при поддержке Патриаршего совета по культуре представлен в 21 городе нашей страны.
В Самаре открыт два года назад, региональный охват заинтересованных историей людей составляет свыше 250 тысяч человек. Отметим, что с 2013 года и по сей день под эгидой Патриаршего совета по культуре прошло 7 флагманских экспозиций, каждая из которых стала ежегодным ярким событием культурной повестки ноября и эталоном для многих музейных практик.
Выставки «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945-2017», «Россия, устремленная в будущее» вошли в золотой состав ведущих проектов 2010-х годов и легли в основу мультимедийных музеев новой формации – исторических парков «Россия-Моя история».
За 6 лет развития цикла с учетом выездных и передвижных выставок, а также открытых исторический парков Патриаршим советом по культуре в партнерстве с различными культурными организациями было создано в общей сложности 44 масштабных проекта, аудитория которых измеряется миллионами посетителей.
Экспозиция «Сокровища музеев России» ознаменовала собой успешную смену формата с технологичного на живописный, а следующая за ней выставка «Память поколений», посвященная теме «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в этом году подняла цифру общей посещаемости цикла до высокой отметки 10 000 000 посетителей. Это в среднем составляет более 220 000 человек на каждый из созданных за эти годы проект.
Юбилейная цифра, в первую очередь, показывает географический охват цикла, в котором нашли свое место крупнейшие города России. Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на- Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта, Севастополь, Калининград, Воронеж, Астрахань приняли у себя одну из мультимедийных или живописных выставок, что показывает сплоченность культурного пространства нашей страны и общий для всех россиян культурный код, объединяющий разные народы в одну нацию.
«С момента запуска первой выставки Романовы в Московском Манеже прошло 6 лет. Ее успех мотивировал нас не останавливаться на достигнутом. С тех пор ежегодно в ноябре под эгидой Патриаршего совета по культуре мы презентовали наши новые проекты, которые сначала выросли в постоянную
экспозицию «Россия-Моя история» в Москве, а сейчас стали неотъемлемой частью 20 городов нашей страны. Команда проекта «Россия-Моя история» никогда не боялась экспериментировать с форматами. Мы рассказывали историю как языком мультимедиа, так и языком живописи. Главный критерий – это донести до людей нашу историю так, чтобы она нашла отклик в сердцах людей во всех уголках страны. Показатель в 10 миллионов посетителей говорит о том, что нашим соотечественникам важно и интересно узнавать свою историю и мы движемся в правильном направлении», - рассказал директор Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история» Иван Владимирович Есин, передает пресс-служба Исторического парка "Россия - моя история", Самара.
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