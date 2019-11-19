Армена Джигарханяна выписали из больницы

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На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Согомонян эту информацию опроверг, пояснив РИАНовости, что актер проходит профилактическое обследование."Армен Борисович выписался, он дома, все хорошо", - сказал Согомонян.Фото: соцсети