Арки Крымского моста подсветили цветами триколора
15 декабря 2019 15:32
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Фотографии с тестированием подсветки арочного участка Крымского моста цветами российского флага размещены в Instagram инфоцентра. В сообщении отмечено, что подсветка будет работать после официального открытия железнодорожного движения по сооружению. Освещение было также включено по всей длине автодорожной и железнодорожной части моста.
Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки, отметили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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