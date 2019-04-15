Анонсы мероприятий на предстоящую неделю в мультимедийном парке «Россия – Моя история».

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Захватывающие космические истории для детей и взрослых!Только до 21 апреля в купольном зале мультимедийного комплекса "Россия - Моя история" - тематические кинопоказы на звездном небосклоне!Бесплатный вход детям до 18 лет, взрослый билет - 200 рублей.Стоимость посещения для группы от 5 человек: детский билет - 50 рублей,взрослый - 400 рублей.Стоимость билета - 300 рублей с человека.1 сопровождающий на 10 детей - бесплатно.Необходима предварительная запись по тел.: 250-01-52, 250-01-32Социальный проект реализуется совместно с благотворительным фондом «ЕВИТА» и направлен на образование и социализацию детей с особенностями развития.Вход свободный.20 апреля в 14.30 танцевальный мастер-класс в рамках подготовки к Всероссийской акции «Вальс Победы», которая состоится 9 мая наплощади им. Куйбышева.Принять участие могут ВСЕ желающие. На мастер-классах мы разберём основные движения венского и фигурного вальса. Танцевальный опыт не обязателен.Желательно прийти в паре.Вход свободный!Ведущий мастер-классов - руководитель Межрегионального Бального Движения «Империя» Сергей БолдыревВместе вспоминаем истории родных, которые через суровые испытания шли к Победе! Мы соберем большой фотоальбом памяти наших героев Великой Отечественной войны!Присылайте на почту Исторического парка history-park.samara@yandex.ru фото тех, кто так дорог - кадры с фронта, фотокарточки времен Великой Отечественной войны. Мы разместим их в социальных сетях на страницах Исторического парка и на большом экране в экспозиции мультимедийного комплекса!Пожалуйста, укажите фамилию, имя и отчество своего героя!Напишите, что вам известно - о наградах, боевом или трудовом пути.До встречи в Историческом парке!Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж, передает пресс-служба парка.