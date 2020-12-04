Аналитики сообщили о подорожании повседневных товаров на 14%

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Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия».

В перечень оцениваемых товаров вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары и так далее.

«В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», — сказала «Известиям» исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция на продукты питания выросла до 4,83%, напомнила «Известиям» замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Данные холдинга не противоречат официальной статистике, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров, пояснила она.

«Разница между официальными данными и фактурой «Ромира» более чем трехкратная. Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен. Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных», — указала эксперт.

Она добавила, что обычно социологи опрашивают население в крупных городах, где уровень жизни выше — значит, люди могут покупать себе более дорогие товары.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе