Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
20 июля 2019 22:08
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"Оригинальная архитектура и оформление интерьера ГУМа, "изюминки" вроде велосипеда с мороженым и продуктового магазина советских времен, а также обилие живых растений выделяют это коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров", – пишет она.
Столичная достопримечательность со 126-летней историей предлагает покупателям огромный ассортимент продуктов. В торговом центре расположены не только бутики, но и гастроном в стиле 1950-х годов, в котором можно найти и деликатесы, и классические советские продукты. Каждый день его посещают около 60 тысяч покупателей.
Уоррен отметила характерные особенности ГУМа, в которых раскрывается все его очарование.
"Куполообразный стеклянный потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу", – пишет она.
По ее мнению, главный торговый центр России, расположенный в самом сердце Москвы, не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами.
"Начиная с двух пунктов досмотра, через которые мне пришлось пройти, прежде чем попасть в магазин, и заканчивая уникальной архитектурой – теперь я могу сказать, что ГУМ и известные американские торговые центры – это небо и земля", – считает Уоррен.
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Комментарии
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20 июля 2019 22:08
По ее мнению, главный торговый центр России, расположенный в самом сердце Москвы, не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами. Социум
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