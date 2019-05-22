Алсу впервые прокомментировала решение «Первого канала» аннулировать итоги шестого сезона шоу «Голос.Дети»

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«Я думаю, что все должно хорошо закончиться», — сказала Алсу.Также певица ответила на вопрос, будет ли ее дочь участвовать в повторном финале. «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — сказала певица.Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» был показан в прямом эфире «Первого канала» 26 апреля. Победу в нем одержала Абрамова, за которую проголосовали большинство телезрителей. Однако уже на следующий день появились сообщения о том, что на «Первом канале» результаты голосования посчитали аномальными. После этого о начале расследования заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст.Проводившая проверку Group-IB подтвердила, что в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч сообщений.После этого «Первый канал» объявил об отмене результатов конкурса и пообещал подготовить специальный выпуск проекта «Голос.Дети», который выйдет в прямой эфир 24 мая. В съемках примут участие все финалисты конкурса.