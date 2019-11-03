Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

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"Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. И я бы очень хотела, чтобы этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80", — сказала 70-летняя артистка со сцены на субботнем концерте в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что Пугачева получила от белорусского президента Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам. Подарки певице вручила руководитель администрации главы государства Наталья Кочанова.Кроме того, по словам Кочановой, в посольстве республики в Москве артистку ждет награждение орденом Дружбы народов "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей", который Лукашенко присудил Пугачевой в сентябре.Фото из открытых источников