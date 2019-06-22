Алибасов записал первое видеообращение после отравления

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Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы.В видеообращении Алибасов назвал дурацкими слухами сообщения о том, что он якобы голодает."Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно", - отметил он.Певец добавил, что преимущественно ест детское питание."Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе", - резюмировал Алибасов.