AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России
13 ноября 2019 23:15
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Эта сумма — рекорд для российского AliExpress, приводятся в сообщении слова генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева. Он называет это итогом создания совместного предприятия Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФоном» и РФПИ. О планах по созданию новой компании было объявлено в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Сделка была закрыта в октябре этого года.
Более 15% оборота пришлось на продавцов из России. Количество товаров, продаваемых российскими производителями и магазинами, увеличилось в 17 раз по сравнению с распродажей прошлого года, указано в сообщении. В акции также приняли участие более 150 тыс. продавцов из разных стран мира, торгующих в России через AliExpress.
Самым популярным товаром стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iLIFE и 50-дюймовый телевизор Skyworth. Наиболее популярными категориями стали одежда, товары для дома, электроника и детские товары. Российские продавцы были лучше всего представлены в категориях детских товаров, одежды и товаров для дома, включая текстиль и аксессуары для дома.
Глобальная распродажа «Всемирный день шопинга» традиционно проводится 11 ноября в День холостяков (возник в китайской университетской среде в конце XX века как альтернатива Дню святого Валентина). Alibaba Group устраивает в этот день масштабные распродажи на своих торговых площадках с 2009 года. Ежегодно Alibaba Group отчитывается о рекордных продажах в этот день. В 2017 году общий объем покупок, совершенных через Alipay за 11 ноября, составил $25,3 млрд, что на 39% больше, чем годом ранее. В 2018 году эта цифра выросла еще на 27%, до $30,8 млрд.
Распродажи 11.11 в России AliExpress запустил в 2015 году. На следующий год количество покупок, совершенных россиянами в китайских онлайн-магазинах, участвовавших в акции, в 31 раз превысило показатели обычного дня и в два раза — прошлогодней акции. Абсолютные цифры «Дня холостяков» на AliExpress в России и Tmall (локальная площадка для российских покупателей, входит в Alibaba Group) ранее не раскрывались. Пресс-служба компании только сообщала, что в 2018 году количество заказов на Tmall выросло на 102% в сравнении с предыдущим годом.
В октябре 2018 года глава AliExpress в России Лю Вэй рассказал РБК, что ежегодно 20 млн россиян регулярно совершают покупки через AliExpress. «Показатели Tmall пока ниже, но его выручка растет стремительно, и за год она уже достигла 10% от оборота российского AliExpress», — отмечал он.
Фото: iphones.ru
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