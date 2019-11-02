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Новости /  Общество /  Социум  

Александр Соболев помог команде КВН лицея "Спутник" в одном из конкурсов. Видео

2 ноября 2019 14:48
33
Ребята успешно вышли в 1/4 финала.
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев помог команде КВН лицея "Спутник" в одном из конкурсов юниор-лиги Самары.

Ребята успешно вышли в 1/4 финала, передает пресс-служба ФК "КС". 

Видео здесь.
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Комментарии



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