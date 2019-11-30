Александр Хинштейн встретился с инициативной группой жителей Пятой просеки
30 ноября 2019 15:27
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Инициативная группа граждан 26 ноября пришла к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну на прием, где подробно изложила свои взгляды на происходящее: «Все, что мы услышали от городского депстроя, идет «в разрез» с ранее принятыми решениями. Во-первых, школу передвигают, теперь её собираются строить на участке турбазы «Мечта», где расположен реликтовый лес, ближе к Волге», также её хотят строить не на 1500 мест, а на 600…»
Юлия Барсукова, представитель жителей Пятой просеки уточнила, что последний проект департамента по строительству подразумевает строительство школы не на земельном участке базы отдыха «Экономист», которая усилиями Александра Хинштейна была переведена из федеральной собственности – в муниципальную. Также жители располагали информацией о том, что земельный участок, который ранее отстояли от застройки у пяти собственников, вновь планируется под застройку многоэтажного дома. Таким образом, ситуация выглядит далекой от прежних договоренностей с жителями и не решает ни одного жизненно важного вопроса: ни по удовлетворению жителей в местах для школьников, ни по сохранению реликтового леса, ни по сохранению комфортной среды для жителей Пятой просеки.
Встреча депутата с инициативной группой жителей длилась более часа. Однако, депутат Александр Хинштейн, на приеме не стал ставить точку в решении этой проблемы. Он пообещал жителям, что вынесет этот вопрос на обсуждение с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который уже находится в курсе вопроса. Александр Хинштейн сообщил: «Я подробно обсуждал накануне с Дмитрием Игоревичем ситуацию. Он целиком на стороне жителей и поддерживает людей в стремлении достойно обустроить свою жизнь».
После разговора с губернатором, Александр Хинштейн, не покидая региона и конфликтную ситуацию, инициировал совещание в правительстве Самарской области под председательством зампреда правительства Самарской области Александра Карпушкина. На совещание были приглашены все стороны, задействованные в реализации проекта по строительству школы на Пятой просеке.
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, исполняющий обязанности главы города Самара Владимир Василенко, руководитель департамента по градостроительству и архитектуре г.о.Самара Серей Шанов и Юлия Барсукова, представитель инициативной группы Пятой просеки.
Все вместе они пришли к исходным данным и увидели возможности реализовать на этой площадке ранее задуманное, а именно: начать строительство 1-й очереди школы на 600 мест на участке базы отдыха «Экономист». Срок 2020 г. До 2021 года начать строительство 2 школы и запретить на Пятой просеке строительство новых высоток рядом с площадками, где ведется строительство социальных объектов, то есть образовательных учреждений. Именно эти позиции депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн настоятельно просил занести в протокол совещания. Во избежание новых решений и инициатив, которые могут идти в разрез интересам жителей.
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