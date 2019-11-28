Александр Хинштейн убедил застройщика передать властям дом «Стояния Зои»

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В настоящее время застройщик – строительная компания «Время Плюс» — намерен снести дом, застроить территорию и возвести на этом месте новый многоэтажный жилой дом.Сносить дом или сохранить его как место паломничества куда, согласно легенде, приходил Николай Чудотворец? Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн решил ответить на этот вопрос вместе с жителями Самары. Причем не только с теми, кому городская легенда дорога и духовно близка, но и с теми, для кого она является всего лишь «оберегом» от новой застройки.Место встречи не меняли: Чкалова, 84. Небольшой, подгоревший и покосившийся дом «Стояния Зои». К назначенному месту прибыли не только активисты и неравнодушные граждане, но и министр культуры Самарской области Борис Илларионов, министр строительства СО Евгений Чудаев, руководители городских департаментов, местные депутаты. Немаловажное действующее лицо на этой встрече – собственник земельного участка и соответственно дома «Стояния Зои», руководитель компании «Время Плюс» Александр Кузнецов.Интрига встречи: пойдет ли на встречу депутату Хинштейну собственник домика Зои строитель Кузнецов. Интрига разрешилась рядом с иконой Николая Чудотворца, давно ставшей частью домика Зои. Александр Кузнецов сообщил, что готов передать участок под домом – эти 100 метров – под музей на безвозмездной основе. Александр Хинштейн сделал встречное предложение: «Предлагаю переместиться в здание администрации Ленинского района, зафиксировать это предложение и перейти к его более детальному обсуждению».На встрече в здании администрации Ленинского района жители были единодушны в своём убеждении, что домик Зои сносить нельзя.Депутат выслушал мнения не только жителей, но и представителя епархии – отца Иоанна. Он сообщил точку зрения Самарской епархии — на этом месте должен быть музей, предавать забвению такое событие, построив на этом месте многоэтажный дом – преступление. Более того, у епархии есть предложение по созданию музея и инвестор, который готов приступить к работам по восстановлению дома «Стояния Зои».Итог встречи подвел депутат ГД РФ Александр Хинштейн: «Первое, что нам надо сделать, это произвести передачу земельного участка в правовую плоскость. Застройщик, каким бы он не был по мнению жителей, подтвердил свою готовность передать участок. Второе: сейчас мы вместе с городом, с областью, вместе с управлением государственной охраны объектов культурного наследия будем продумывать и прорабатывать перспективу обустройства территории рядом с этим зданием. Я уверен в том, что нужно из него делать культурный объект, но в какой форме, как это должно быть? Это предстоит проработать с профессионалами. Кроме того, мы понимаем, что дом стоит не на первой линии улицы Чкалова, он — в глубине двора. Дом, который стоит на первой линии, не входит в зону застройки, но идет под снос. Именно поэтому с высокой вероятностью, это место, выходящее на Чкалова, мы благоустроим, как некую прилегающую территорию, где могут быть и лавочки, и какие-то малые формы, навигация, озеленение… Третье. Ну конечно же, если у нас появляются такие места, то и квартал будущей застройки – должен измениться. Не с точки зрения застройки – вверх и вширь. Всё это должно органично друг с другом сочетаться, и застройщик сам это прекрасно понимает. Я убежден, что это у нас с вами не первый и не последний разговор, то, как будет выглядеть квартал — вопрос не решенный. Его предстоит определить, и хотелось бы, чтобы это было на позициях взаимного уважения и понимания…»