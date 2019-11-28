Александр Хинштейн убедил застройщика передать властям дом «Стояния Зои»
28 ноября 2019 16:25
277
В настоящее время застройщик – строительная компания «Время Плюс» — намерен снести дом, застроить территорию и возвести на этом месте новый многоэтажный жилой дом.
Сносить дом или сохранить его как место паломничества куда, согласно легенде, приходил Николай Чудотворец? Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн решил ответить на этот вопрос вместе с жителями Самары. Причем не только с теми, кому городская легенда дорога и духовно близка, но и с теми, для кого она является всего лишь «оберегом» от новой застройки.
Место встречи не меняли: Чкалова, 84. Небольшой, подгоревший и покосившийся дом «Стояния Зои». К назначенному месту прибыли не только активисты и неравнодушные граждане, но и министр культуры Самарской области Борис Илларионов, министр строительства СО Евгений Чудаев, руководители городских департаментов, местные депутаты. Немаловажное действующее лицо на этой встрече – собственник земельного участка и соответственно дома «Стояния Зои», руководитель компании «Время Плюс» Александр Кузнецов.
Интрига встречи: пойдет ли на встречу депутату Хинштейну собственник домика Зои строитель Кузнецов. Интрига разрешилась рядом с иконой Николая Чудотворца, давно ставшей частью домика Зои. Александр Кузнецов сообщил, что готов передать участок под домом – эти 100 метров – под музей на безвозмездной основе. Александр Хинштейн сделал встречное предложение: «Предлагаю переместиться в здание администрации Ленинского района, зафиксировать это предложение и перейти к его более детальному обсуждению».
На встрече в здании администрации Ленинского района жители были единодушны в своём убеждении, что домик Зои сносить нельзя.
Депутат выслушал мнения не только жителей, но и представителя епархии – отца Иоанна. Он сообщил точку зрения Самарской епархии — на этом месте должен быть музей, предавать забвению такое событие, построив на этом месте многоэтажный дом – преступление. Более того, у епархии есть предложение по созданию музея и инвестор, который готов приступить к работам по восстановлению дома «Стояния Зои».
Итог встречи подвел депутат ГД РФ Александр Хинштейн: «Первое, что нам надо сделать, это произвести передачу земельного участка в правовую плоскость. Застройщик, каким бы он не был по мнению жителей, подтвердил свою готовность передать участок. Второе: сейчас мы вместе с городом, с областью, вместе с управлением государственной охраны объектов культурного наследия будем продумывать и прорабатывать перспективу обустройства территории рядом с этим зданием. Я уверен в том, что нужно из него делать культурный объект, но в какой форме, как это должно быть? Это предстоит проработать с профессионалами. Кроме того, мы понимаем, что дом стоит не на первой линии улицы Чкалова, он — в глубине двора. Дом, который стоит на первой линии, не входит в зону застройки, но идет под снос. Именно поэтому с высокой вероятностью, это место, выходящее на Чкалова, мы благоустроим, как некую прилегающую территорию, где могут быть и лавочки, и какие-то малые формы, навигация, озеленение… Третье. Ну конечно же, если у нас появляются такие места, то и квартал будущей застройки – должен измениться. Не с точки зрения застройки – вверх и вширь. Всё это должно органично друг с другом сочетаться, и застройщик сам это прекрасно понимает. Я убежден, что это у нас с вами не первый и не последний разговор, то, как будет выглядеть квартал — вопрос не решенный. Его предстоит определить, и хотелось бы, чтобы это было на позициях взаимного уважения и понимания…»
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 ноября 2019 19:41
На самарских АЗС нашли совсем немного плохого топлива. Социум
17
28 ноября 2019 18:04
Детские мечты исполняют общественные деятели, депутаты, руководители предприятий. Социум
90
28 ноября 2019 17:35
Граждане предпенсионного возраста совершенствуют свои профессиональные навыки. Социум
103
Здравоохранение
28 ноября 2019 19:26
Годовалая девочка, выписанная из стационара, не дождавшись операции по пересадке почки, умерла из-за отсутствия необходимого ей ежедневно гемодиализа. Здравоохранение
34
28 ноября 2019 15:11
Женщина добавила, что считает успешное лечение рождественским подарком, который стал возможен благодаря российскому хирургу. Здравоохранение
149
28 ноября 2019 14:41
Семья погибшей уверена, что, если бы малышка была в НЦЗД здоровья детей, всё было бы хорошо. Здравоохранение
163
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
74
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14824
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14686
Туризм
19 ноября 2019 09:27
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
266
14 ноября 2019 13:12
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
421
12 ноября 2019 21:55
Оформление мальтийского гражданства с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев. Туризм
88
Образование
28 ноября 2019 11:27
В этом году в Самарской области ЕГЭ будет проходить уже двадцатый раз. Образование
184
27 ноября 2019 13:26
В этом году для участия в финале фестиваля подали заявки 16 муниципальных образований области. Образование
204
27 ноября 2019 13:07
На протяжении четырех дней ребята проходили конкурсные испытания, которые были специально разработаны для финала. Образование
239
Культура
28 ноября 2019 16:00
Костюм очень сложный и требует огромной работы. Культура
118
28 ноября 2019 13:20
Он приобретен в рамках национального проекта «Культура». Культура
185
28 ноября 2019 12:16
Перед спектаклем глава Самарского региона встретился с актёрами. Культура
172
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
69
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15458
Мода
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
64
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
156
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
178
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
374
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
335
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
621
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
896
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
784
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
524
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
369
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
582
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1756
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2268
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1554
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1895
Мероприятия