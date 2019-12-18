Александр Хинштейн прокомментировал «Дело Корнилова»

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«Задержание Корнилова по подозрению в убийстве – это беспрецедентное для «Единой России» событие. За 18 лет существования Партии с подобным мы сталкиваемся впервые. Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из Партии, лишение мандата – нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию. В этой связи до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия Генсовета, которая на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей. Выводы комиссии будут представлены Генсовету, и мы не исключаем, что за этим последуют и какие-то кадровые решения. «Дело Корнилова» наносит огромный репутационный ущерб «Единой России», и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить», — уверен Хинштейн.Он также заявил, что вопросов о невиновности Корнилова у Партии не возникает. «Хотя вину человека может установить только суд, мы не собираемся прятаться за формальными рамками УПК. Собранные доказательства полностью изобличают Корнилова в содеянном. Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится», — подчеркнул депутат.Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе (Ярославская область) Владимир Корнилов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).