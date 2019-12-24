Александр Хинштейн пригласил на личную встречу приемную мать двух девочек, попавшую "в кредитную западню"
24 декабря 2019 22:41
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«Когда соцслужбы собирали все документы на девочек, — рассказала Елена Белова, — нам сообщили, что мама сестричек несколько месяцев не платила за коммуналку однокомнатной квартиры, в которой жила. 50 тысяч рублей. Мы согласились погасить долг. Потом органы опеки открыли наследственное дело, и вот тут началось самое интересное. За несколько дней до того, как девочки должны были вступить в наследство, выяснилось, что нигде не работавшая женщина взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру, три года платила, а с 2016-го перестала. «Россельхозбанку» она должна чуть больше миллиона рублей, плюс ей выставили штраф в 350 тысяч рублей за просрочку платежей. Кроме того, она, видимо, никогда не платила за коммуналку в первой квартире, в которой проживала с девочками, и там накопился долг еще на 435 тысяч. Итого – почти 2 млн рублей».
Елена, обращаясь в «Россельхозбанк», объясняла ситуацию: «Женщина, которая брала кредит, умерла, у её детей денег нет, у нах — тоже. Что делать?» Представители банка пожали плечами, сказали: «платить». Далее семья обращалась в органы опеки, где им заявили, что бессильны и посоветовали решать свои проблемы самостоятельно.
Александр Хинштейн о своем намерении помочь семье Беловых сразу написал в твиттере: «Несправедливо и неправильно: государство, напротив, должно стимулировать приёмные семьи, а не вешать на них чужие долги. Постараюсь помочь этой семье, но во всем надо детально разобраться».
Депутат Государственной Думы увидел ситуацию семьи Беловых без его помощи как патовую. Но, пригласив Елену Белову на прием, хотел убедиться в том, что приемная семья на самом деле благополучная, а дела обстоят именно так, как их описывают журналисты и общественники.
Елена Белова, после беседы с депутатом, призналась: «Я и не знала, что можно просить помощи на таком высоком уровне, если получится что-то сделать, я поверю в чудо!».
Александр Хинштейн, убедившись в том, что новая семья девочек благополучная, что квартира, взятая в ипотеку биологической матерью девочек, только усугубляет, ухудшает положение детей, и, как следствие, приемной семьи, нашел выход из ситуации. Он посвятил органы опеки региона в ситуацию с детьми, а главное – обратился к главе «Россельхозбанка» Борису Листову с просьбой войти в положение приемной семьи и забрать квартиру, купленную умершей матерью девочек в ипотеку от «Россельхозбанка», признав долг умершей женщины погашенным. В данном случае именно на этом настаивала Елена Белова.
Чудо произошло! Глава Россельхозбанка Борис Листов перезвонил депутату ГД Александру Хинштейну и полностью принял позицию депутата. Александр Хинштейн сообщил всем, кто следил за судьбой приемной семьи также в твиттере: «Переговорил с главой @RSHBmedia Б.Листовым. Договорились, что банк заберёт ипотечную квартиру и снимет все претензии по долгам к приёмным родителям. По второй квартире, где накопились долги, будем их (долги) пересчитывать с органами МСУ».
По однокомнатной же квартире, где жили девочки, Александр Хинштейн направит обращение главе города, чтобы пересмотрели задолженность. Ведь с момента смерти матери и помещения девочек в социальное учреждение должна была снижаться стоимость услуг. Этого пока не произошло. Елена Белова сочла это новогодним и бесценным подарком для всей своей семьи.
Фото: hinshtein.ru
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