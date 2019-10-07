Александр Хинштейн прибыл в Самару на присягу к Самарским кадетам
7 октября 2019 17:18
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Торжественное обещание воспитанников корпуса принял депутат Государственной Думы РФ Александр Хиштейн. Здесь его называют отцом-основателем «кадетки», любят и ждут, с его именем связывают все обновления в учебном заведении, в том числе материального плана.
Благодаря Александру Хинштейну, в этом году в Самарском Кадетском корпусе появилось новое общежитие. Здание подготовлено к эксплуатации, сделан ремонт, закуплена мебель, оборудование.
Новое общежитие на 350 мест дало возможность принять в новом учебном году большее количество кадет, принявших решение связать свою дальнейшую судьбу с органами правопорядка.
Александр Хинштейн считает Самарскую «кадетку» особенной. За 5 лет своего существования в кадетском корпусе сложились свои традиции. Кадеты ежегодно принимают участие в военно-спортивном сборе воспитанников суворовских военных училищ МВД России, в «Параде Памяти», спортивных и профессиональных мероприятиях региона. Популярность Самарского кадетского корпуса МВД России растет год от года. На обучение в «СКК» приезжают дети из всех регионов России, в том числе из Дагестана, Республики Чечня, Крыма, Ульяновска, Саратова и других городов.
Самарский Кадетский корпус МВД России был создан в 2014 году по инициативе депутата Государственной думы РФ от Самарской области Александра Хинштейна. Здесь получают среднее образование будущие полицейские, здесь же закладываются основы их профессионального образования и культуры. Конкурс в Самарский кадетский корпус МВД России ежегодно растет. В этом году он составил 2,5 человека на место. Он становится престижным и популярным учебным заведением и не только в системе МВД.
Александр Хинштейн поздравил всех присутствующих на торжестве с праздником и сказал: «Уважаемые товарищи кадеты, уважаемые родители! Я поздравляю всех со знаменательным, не побоюсь этого слова, историческим событием. С этого дня у вас начинается другая жизнь — жизнь людей, выбравших, несмотря на юный возраст, службу интересам своего Отечества. С сегодняшнего дня наши дети не просто дети, они переменный состав органов внутренних дел. Я от души поздравляю вас с этим важным и знаменательным событием. Будьте уверены, ваши дети поступили учиться в лучшее учебное заведение Самарской области. В одно из лучших учебных заведений МВД России, уникальный в своем роде. Он занял лидирующие позиции. Знамя нашего кадетского корпуса развивается далеко за пределами Самарской области. Я желаю. Всем, кто принял сегодня присягу, нести с честью службу, всегда соблюдать все свои обязательства и обещания и быть достойными старших товарищей, своих родителей! Поздравляю! Мы сделаем все для того, чтобы наши дети были гордостью вашей семьи, Самарской области, МВД России!».
Фото: hinshtein.ru
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