Александр Хинштейн помог женщине-инвалиду получила квартиру прямо в ходе приема 

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Жительница Железнодорожного района Самары Наталья Лазаревич пришла в приемную Александра Хинштейна также за решением жилищного вопроса. По словам самарчанки департамент имущества города не предоставил ей положенную внеочередную однокомнатную квартиру как инвалиду.

Наталья выиграла два суда, но прошло уже несколько лет, а департамент исполнять судебные решения не торопится. «Я инвалид и пенсионерка, живу в общежитии в комнате 13 кв. м. вместе с сыном. Сейчас мне 62 года. Сколько еще проживу?», — сокрушается женщина.

Виктор Федоренчик пояснил, что очередь на квартиры в центре города, действительно, очень велика, но есть квартиры в Красноглинском районе, в поселке Прибрежный. Прямо на приеме женщине показали видео -ролик отремонтированной квартиры, и Наталье жилье пришлось по душе. «Я бывала в поселке Прибрежный. Там чудесный деревянный храм, рядом проходит Грушинский фестиваль – меня это устраивает. Беру», — заявила она. Уже через несколько минут самарчанка получила ключи от квартиры.

«Спасибо Вам, огромное Александр Евсеевич! Вы, действительно, народный депутат и даже не представляете как много сделали для меня сегодня. Я всю жизнь ждала эту квартиру. Буду за Вас молиться », — поблагодарила парламентария Наталья Лазаревич, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru