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Новости /  Общество /  Социум  

Александр Хинштейн помог инвалиду, который 7 лет платил транспортный налог за утилизированный автомобиль

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Инвалид из Большой Глушицы обратился к депутату Хинштейну. Помощь пришла вовремя.
Житель Большой Глушицы, инвалид 2 группы Александр Косарев обратился к депутату ГД РФ Александру Хинштейну от безысходности. 9 лет назад он попал в автомобильную аварию, в результате которой, получив травму позвоночника, стал инвалидом. Его машина, «тойота королла» признана не подлежащей восстановлению.

Через два года после аварии, Александру Косареву помогли автомобиль сдать на металлолом. Сам он проходил лечение. Акт об утилизации машины, в силу болезни, Александр не получил. А соответственно, также не мог передать этот акт в органы ГИБДД для снятия машины с учета.

7 лет ему начислялся транспортный налог. К 2019 году у Александра Косырева накопилась серьезная задолженность, и уже в сентябре 2019 года на его счёт был наложен арест. Между тем, пенсия по инвалидности является для него единственным источником дохода. Арест счёта, куда поступает пенсия, лишал Александра средств на жизнь и лечение.

Свое обращение к депутату Александр Косарев написал в приемной депутата Государственной Думы Александра Хинштейна в Большой Глушице. По его собственному признанию, без особой надежды на положительный исход дела: «Я не особо верил, что что-то положительное может произойти. Мне везде отказали: в банке, где был счет, мне сказали: «Иди в налоговую», в налоговой: – «иди в ГИБДД», и везде был отказ. Я пошел в приёмную Хинштейна , в нашу Глушицкую… И тут такое задвигалось… Я до сих пор не могу понять, как это произошло…»

Cо своей стороны, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн лично связался с руководителями регионального УГИБДД и УФНС по Самарской области, и попросил разобраться в ситуации, в которую попал Александр Косарев.

В официальном обращении депутата ГД РФ Александра Хинштейна говорилось о необходимости снятия с регистрационного учета несуществующего транспортного средства, принадлежащего Косареву А.В. и одновременной передаче сведений из ГИБДД в налоговый орган. По просьбе депутата Государственной Думы Александра Хинштейна это было сделано в течение недели.

Из твиттера Александра Хинштейна, где депутат поделился своим мнением относительно несправедливости в отношении инвалида из Большой Глушицы, стало известно многим. Первыми, кто отозвался и решил помочь Александру Косареву – общественная организация «Офицеры России». Руководитель этой организации Павел Карпухов взял на себя доставку Александра Косарева в МРЭО, расположенного в соседнем районе – Большой Черниговке, где инвалиду нужно было присутствовать лично. «Офицеры России», чтобы наладить связь Александра Косарева с разными организациями и учреждениями и для общения в интернете, подарили ему смартфон. Материальная поддержка также была кстати неработающему человеку, долгое время лишенного пенсии по инвалидности.

Александр Косарев получил информацию о снятии ареста со счета и перерасчёте транспортного налога ровно через месяц после обращения в приёмную депутата Александра Хинштейна. В своей родной Большой Глушице, передает hinshtein.ru
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