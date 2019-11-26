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Новости /  Общество /  Социум  

Александр Хинштейн открыл мемориальную доску Александру Малиновскому в Самаре

26 ноября 2019 23:34
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Она появилась на доме №35 на Волжском проспекте, где ученый проживал с 1995 по 2017 годы.
В Октябре 2018 года на личный прием к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну пришли вдова и дочь известного в Самаре инженера, ученого и писателя Александра Малиновского. Они обратились к депутату с просьбой помочь им издать его книги и пригласить на мероприятия, посвященные памяти Малиновского и его творчеству, передает hinshtein.ru.

Александр Хинштейнч, прочитав художественные и поэтические произведения нашего земляка, увидев большой талант Александра Малиновского, утвердился в необходимости популяризации его творчества. В свою очередь он предложил открыть мемориальную доску этому замечательному человеку. Родной для Александра Малиновского ВУЗ, в котором он работал профессором, — СамГТУ, — поддержал идею Александра Хинштейна. И ровно через год, в день Памяти Александра Станиславовича, открытие мемориальной доски состоялось.

Она появилась на доме №35 на Волжском проспекте, где ученый проживал с 1995 по 2017 годы.

Мемориальная доска выполнена архитектором Алексеем Кузнецовым, который не был при жизни знаком с Александром Станиславовичем, но которому удалось передать обаяние и образ выдающегося человека. Александр Станиславович Малиновский известен не только тем, что был ученым и писателем. Всю свою жизнь он посвятил не менее талантливому земляку – знаменитому иконописцу Григорию Журавлеву, исследованием жизни и творчества которого Малиновский занимался на протяжении многих лет. Первые публикации ученого об удивительном самоучке художнике-иконописце, крестьянине из самарского села Утевка, родившемся без рук и ног и писавшим иконы, зажав кисть в зубах, появились в середине 60-х годов XX столетия. И это заслуга Малиновского.

Александр Хинштейн, открывая памятную доску, тепло произнёс:

«В истории нашего края, в истории науки, в истории химической промышленности, литературы и истории религии оставил свой след Александр Малиновский. Это человек, который на собственном примере продемонстрировал, что извечный спор между физиками и лириками не более чем выдумка. Если человек талантлив, если он творчески одарён, если он не спокойный и неравнодушный, то он в состоянии соединять внутри себя и духовность, и рациональное начало.
Можно много говорить о его достижениях в разных направлениях, но, несомненно, чем бы не занимался Александр Станиславович, он старался это делать максимально ответственно, с душой: будь то производственная работа или творческая, или по восстановлению исторической справедливости.
Наши сегодняшние знания об уникальной судьбе Григория Журавлева – это заслуга Александра Малиновского. И мне очень приятно сообщить сегодня, что в следующем 2020 году мы включили храм в селе Утёвка в план реставрации для того, чтобы этот уникальный памятник, расписанный иконописцем Григорием Журавлевым, беспрецедентным самородком, был сохранён. Уверен, что сегодня Александр Станиславович был бы этому известию рад.
Сегодня ровно два года, как не стало Александра Станиславовича, но он продолжает жить. Он живет и будет жить в своем творчестве, он живет среди студентов, многие из которых уже заняли почетные посты в науке, он будет жить в памяти односельчан, самарцев и в стенах утёвского храма. Это замечательно, когда человек, уходя, оставляет о себе на земле такую долгую и светлую память!». 
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Комментарии



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