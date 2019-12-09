Александр Хинштейн объявил старт проекта «Память Героев» и открыл мемориальную доску Героям-речникам
9 декабря 2019 17:21
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Анатолий Мельников, Борис Еряшев, Леонид Грошев, Виталий Жалнин, Валентин Павлов удостоены высшего звания за подвиги в годы ВОВ, Вячеслав Александров – за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в ДРА («девятая рота»). Капитан-механик Семён Солкин – стал Героем Социалистического Труда за выдающиеся трудовые подвиги.
Установка памятной доски инициирована депутатом Госдумы от Самарской области, заместителем секретаря Генсовета «Единой России», координатором партпроекта «Историческая память» Александром Хинштейном совместно с Российским военно-историческим обществом.
Доска сразу семи героям-речникам, установленная на фасаде учебного заведения, теперь будет не только напоминать о неразрывности связи поколений героев. Она – знак начала проекта «Память Героев» (под эгидой партпроекта «Историческая память») по увековечиванию памяти Героев Российской Федерации в других регионах, где жили и работали замечательные люди, выдающиеся защитники отечества. В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов Героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации.
На торжественное мероприятие — открытие мемориальной доски героям-речникам — были приглашены родственники героев. Дети, внуки, правнуки и даже праправнуки. В их семейных альбомах хранятся фотографии своих выдающихся родственников, их записи и рассказы о войне.
Дочь Анатолия Васильевича Мельникова рассказала о том, как её отец, двадцатилетний командир танка участвовал в знаменитом танковом сражении, известном в истории как «Битва под Прохоровкой», как ему удалось выжить, как став командиром танковой роты, он приблизился к небольшому украинскому местечку Черкассы, находящемуся под оккупацией немцев, и как он принял решение уничтожить эшелон с немецкой техникой, приготовленной для укрепления вражеских позиций.
Родственники героев, пришедшие на торжественное открытие мемориальной доски, принесли в дар техникуму фотографии и памятные вещи героев. Для молодого поколения речников, для сохранения памяти о героях.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, обращаясь к присутствующим, сказал: «Сегодня, в День Героев Отечества, мы открываем мемориальную доску семи героям, которые принадлежат к разным поколениям речников. Вместе с тем, мы даем старт новому проекту, направленного на увековечивание памяти всех героев Российской Федерации. Такие памятные доски будут установлены в других регионах, городах, где жили, работали, служили герои. Наш долг – сделать так, чтобы имя каждого героя России было увековечено на мемориальных досках, памятниках, в названиях школ, техникумов, вузов.
Открытие сегодняшней доски стало возможным в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, с нашими ветеранским организациями. За что я всех сердечно благодарю. Вечная память нашим героям, низкий поклон их родным, бережно хранящим память о их жизни и подвиге!».
В церемонии открытия мемориальной доски героям-речникам участвовали представители самарского отделения ассоциации Героев России. Они также поддержали проект «Память Героев», подчеркнув ее патриотическое звучание и воспитательное значение.
О Героях -речниках :
Гвардии младший сержант 9 парашютно-десантной роты, выпускник Куйбышевского речного техникума Вячеслав Александров погиб в ходе операции ОКСВА «Магистраль». Во время боя на высоте 3234 Александров одним из первых заметил «духов» и открыл по ним огонь. Из наградного листка: «7 января 1988 года командир отделения парашютно-десантного полка младший сержант Александров в составе подразделения, выполняя задачу по обороне высоты 3234, трижды успешно отражал атаки противника. Огонь моджахедов был полностью сосредоточен по позиции Александрова. Но, несмотря на это, Вячеслав отдал приказ своим бойцам укрыться за позицией, а сам продолжал вести огонь. По описаниям сослуживцев, из-за дыма и взрывов кладки Александрова невозможно было разглядеть, но пулемёт героя не замолкал. В этом неравном бою Вячеслав Александров погиб смертью храбрых. Ценою своей жизни отразил атаки врага и спас своих товарищей».
Ветеран труда, ветеран 4-ого гвардейского Кантемировского Ордена Ленина и красного Знамени танкового корпуса. В декабре 1943 года младший лейтенант Анатолий Мельников командовал танком 379-го танкового батальона 173-й танковой бригады 52 армии 2-го Украинского фронта . Отличился во время освобождения Черкасской области Украинской ССР. Во главе группы из двух танков с десантом на броне прошёл в немецкий тыл и атаковал противника на восточной окраине города, уничтожив 4 бронемашины, 12 автомобилей и 2 склада, а также около роты немецкой пехоты. В том бою танк Мельникова был подбит, а сам он получил тяжёлое ранение. Командование, не зная о том, что Мельников выжил, посмертно представило его к званию Героя Советского Союза, однако тогда представление не было реализовано. Звание Героя Советского Союза он получил спустя 47 лет. Через два года после окончания войны закончил Самарский речной техникум и много лет работал преподавателем.
Еряшев Борис Никандрович — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза. Учился в Куйбышевском речном техникуме. В Красной Армии с декабря 1940 года. В 1942 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. В действующей армии с июня 1943 года. Командир звена 503-го штурмового авиационного полка (206-я штурмовая авиационная дивизия, 7-й штурмовой авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт). За время войны Еряшев на штурмовике «Ил-2» совершил 172 боевых вылета на штурмовые удары по войскам, переправам и аэродромам противника. Был ранен, сбил несколько самолётов противника, сам был сбит и несколько суток выбирался к своим, вынося раненого.
Грошев Леонид Петрович в 1936 году окончил Куйбышевский речной техникум, ходил по Волге на пароходе «Альтфатер» Волжского объединенного речного пароходства, помощником механика. В 1937 году закончил 3-ю военную школу лётчиков, г. Оренбург, по специальности «стрелок-бомбардир». Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года.К маю 1945 года гвардии капитан Грошев совершил 226 боевых вылетов на разведку и бомбардировку военно-промышленных объектов в тылу противника, нанеся большой урон противнику. Участвовал в бомбардировках военных объектов Кенигсберга, Тильзита, Констанцы, Галаца, Дебрецена, Люблина, Будапешта, Хельсинки, Данцига, Бреслау, Лодзи, Штеттина и Берлина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Грошеву Леониду Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Павлов Валентин Васильевич. Родился 26 июня 1916 года в селе Богатое в крестьянской семье. Окончил 4 класса школы, затем курсы трактористов, после работал в родном колхозе «Красный путь». Вскоре окончил школу фабрично-заводского ученичества водного транспорта. Работал на судах Волжского речного пароходства масленщиком, кочегаром, потом стал механиком паровых машин и двигателей внутреннего сгорания.
В РККА с июля 1941 года. Во время великой отечественной войны руководил несколькими боевыми операциями. В том числе на территории Польши. Капитан Павлов со своим танковым батальоном нанёс вражеским войскам сильнейший удар. Было уничтожено 685 вражеских солдат, 149 офицеров, 2 генерала, 21 танк, 13 самоходных орудий, 32 тягача, 128 автомашин с боеприпасами, 67 пушек разного калибра, 12 артиллерийских батарей, 48 зенитных пушек, 154 миномёта, 298 пулемётов, было захвачено 19 танков, 10 самоходных орудий, 80 самолётов, 362 автомашины, 37 тягачей с боеприпасами, 19 военных складов, 185 пушек разного калибра, 97 зенитных пушек, 150 железнодорожных вагонов. Были взяты в плен 350 вражеских солдат и офицеров и освобождено 500 советских военнопленных. Сам Павлов был представлен к званию Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Жалнин Виталий Николаевич, стрелок-радист, гвардии сержант, Герой России. Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г. Воевал в составе ВВС Черноморского (47-й штурмовой авиаполк и 8-го гвардейский штурмовой авиаполк) и Балтийского (7-й гвардейский штурмовой авиаполк) флотов. Совершил (в составе экипажа) 102 боевых вылета, в ходе которых потоплено и повреждено в общей сложности 39 судов противника, сбито 5 самолётов, а также уничтожена другая техника и войска противника. Спас Героя Советского Союза А. Е. Гургенидзе, командира экипажа. Представлялся к званию Героя Советского Союза. В 1996 удостоен звания Героя Российской Федерации.
Солкин Семён Александрович – Герой Социалистического Труда, советский капитан. Его жизнь и судьба были также крепко связаны с речным пароходством и Самарским речным техникумом.
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