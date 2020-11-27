Александр Хинштейн награжден орденом Александра Невского

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Президент Российской Федерации Владимир Путин указом №687 от 9 ноября 2020 года «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность» наградил председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна орденом Александра Невского, передает hinshtein.ru.

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Александр Хинштейн в своем Твиттере написал: «Искренне благодарю Президента России за высокую награду, вручённую мне сегодня: орден Александра Невского. Это огромная честь для меня. Служу России!».

Орден был учреждён в 1725 году Екатериной I и занял ступень ниже, чем орден Св. Андрея Первозванного. Девиз награды: «За труды и Отечество». За все годы существования в Российской Империи этим орденом было награждено 2998 офицеров, большая часть из которых получила данную награду после 1825 года.

Орден Александра Невского был возрожден во время Великой Отечественной войны. Учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.

В СССР он считался одной из самых красивых советских наград.

За подвиги и заслуги, совершённые в период Великой Отечественной войны, было произведено более 42 тысяч награждений орденом Александра Невского. Три человека награждены тремя орденами, около 100 человек — двумя. В числе награждённых этим орденом более 1470 воинских частей и соединений Советской Армии и Военно-Морского Флота. В годы Великой Отечественной войны орденом были награждены воины более 13 иностранных государств (до распада СССР). Орден мог вручаться несколько раз, при этом наивысшее число награждений было равно трём.

После распада Советского Союза орден был сохранён в системе государственных наград Российской Федерации постановлением Верховного Совета от 20 марта 1992 года № 2557-I, однако до 2010 года российский орден не имел статута и официального описания, награждения им не производились.

7 сентября 2010 года указом Президента России № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» утверждены статут и описание ордена. В соответствии с новым статутом орден Александра Невского стал общегражданской наградой, а его знак теперь воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.

В соответствии со статутом Орденом Александра Невского награждаются:

Граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 лет.

Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии.