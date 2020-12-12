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Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн пишет в Твиттере.

Мельница 1848 постройки в селе Бариновка, памятник регионального значения. Рушится на глазах. Хотим не только восстановить ее, но и сделать местом туристического притяжения: вплоть до выпечки крафтового хлеба. Это уникальный объект, который нужно спасать. Ничего подобного в регионе нет", - говорится в сообщении.

Фото: Твиттер