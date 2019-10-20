Актёрский курс Самарского института культуры представил поклонникам свою постановку «Аленький цветочек»
20 октября 2019 17:24
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Подержать юных актеров пришёл Заслуженный артист РФ Юрий Долгих, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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